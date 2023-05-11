"Думали що їжа": жінка побачила щось дивне у вусі своєї дитини (фото)

Мама дитини, Джессіка ДеЛоуч, була вкрай здивована, коли лікар виявив у вусі її дочки двох кліщів. Жінка намагається попередити інших батьків про небезпеку, яку несуть ці тварини, перш ніж почнеться літній сезон.

Джессіка ДеЛоуч зі штату Арканзас, США, стала популярною завдяки відеоролику в TikTok, в якому вона розповідає про те, як помітила щось дивне у вусі своєї дворічної доньки, коли купала її минулого місяця. Про це пише People.

"Це виглядало так, ніби вона засунула у вухо якусь їжу", — розповіла вона.

ДеЛоуч зв'язалася із педіатром своєї доньки, який запропонував відвести дитину на огляд.

"Процес видалення був дуже травмуючим, тому що вам доводиться утримувати дитину нерухомо, щоб безпечно видалити предмети. Дворічна дитина просто не розуміє, що намагається зробити лікар", — сказала вона.

Лікар виявив двох кліщів у вусі дівчинки Фото: TikTok/mrs.jess1986

У результаті лікар виявив двох кліщів у вусі дівчинки, що дуже здивувало ДеЛоуч.

"Я гадки не мала, що це кліщі поки лікар не почав видаляти їх", — сказала вона.

У своєму TikTok мама дитини розповіла, що напередодні її дочка була на вулиці, коли займалася дворовими роботами.

"Я просто рада, що в неї не було жодних наслідків", — сказала ДеЛоуч.

Жінка намагається попередити інших батьків про небезпеку Фото: TikTok/mrs.jess1986

Жінка зняла відео, щоб підвищити обізнаність інших батьків про небезпеку, яку несуть ці тварини, перш ніж розпочнеться літній сезон кліщів.

"Інші батьки розповідали мені про схожий досвід, навіть про кліщі, що заповзли на їхню дитину з собаки. Я дізналася, що це трапляється набагато частіше, ніж я могла собі уявити", — додала американка.

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