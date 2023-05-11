Закликав припинити вогонь: посланець глави Бразилії приїхав до України з миротворчою метою

За даними журналістів, Селсу Аморім зазначив, що уряд України розуміє мету Бразилії та підтримує її зусилля у досягненні миру.

Ексміністр закордонних справ, спецпосланець президента Бразилії Селсу Аморім зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Цей візит відбувся на тлі заяв глави бразильської держави, яка закликає США та Європу припинити постачання Києва озброєннями. Про це повідомляє "Голос Америки".

Згідно із заявою Селсу Аморіма, його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була позитивною та сприяла зміцненню довіри між двома країнами. Крім того, він зазначив, що Зеленський розуміє зусилля президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви у справі досягнення миру.

Окрім того, Селсу Аморім провів зустріч із заступником міністра закордонних справ України Андрієм Мельником.

"Бразилія може відіграти важливу роль у припиненні російської агресії та досягненні міцного та справедливого світу", – зазначив Мельник.

Нагадаємо, що 10 травня Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва на зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив про своє бажання допомогти Україні та Росії знайти компромісне рішення на переговорах, пов'язаних із закінченням війни. Він також висловив сподівання, що сторони зможуть знайти "золоту середину" і досягти миру.

Крім того, 6 квітня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував Україні поступитися Кримським півостровом Росії для того, щоб припинити війну.