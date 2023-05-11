У Німеччині у висотці пролунав потужний вибух: поранено 12 співробітників екстрених служб, — ЗМІ

За даними поліції, правоохоронців викликали через переповнену поштову скриньку. На місці силовики виявили займання, а потім пролунав вибух.

У четвер, 11 травня, внаслідок вибуху в житловому будинку на заході Німеччини постраждали щонайменше 12 людей. Про це пише місцеве видання NW.

Міністр внутрішніх справ землі Північна Рейн-Вестфалія Герберт Реул повідомив, що внаслідок вибуху у висотній будівлі в місті Ратінген 10 пожежників і двоє поліцейських отримали травми, деякі з них дуже серйозні.

Представник поліції на місці повідомив про те, що 10 співробітників екстреної допомоги отримали поранення, восьмеро з них — тяжкі.

Видання зазначає, що ситуація залишалася нез'ясованою через кілька годин після вибуху, на місці були спецназ і снайпери. Місце події було оточене на великій території.

За даними поліції, близько 11:15 у квартирі багатоповерхівки стався вибух. Близько 10 ранку товариство власників житла повідомило поліції, що поштову скриньку мешканця переповнено, повідомив Реул. Потім поліція викликала на місце пожежну команду, щоб відчинити двері.

Відомо, що у квартирі проживають мати із сином. Коли правоохоронці увійшли, у кімнаті була пожежа. Син викликав детонацію за допомогою предмета, який ще не ідентифіковано.

За кілька годин після вибуху під час операції лунали численні вибухи. Спочатку поліція не давала жодної інформації. Дим ішов із квартири на верхньому поверсі хмарочоса. Спецназівці були помічені на даху над потерпілою квартирою, на балконах поруч із нею та на балконах сусіднього будинку.

Наразі невідомо, чи перебуває чоловік у квартирі. Жінку недовго бачили на балконі.

Нагадаємо, 11 травня в центрі Мілана (Італія) пролунав вибух. У результаті вогнем охоплено кілька легкових автомобілів. За інформацією італійських ЗМІ, вибухнув фургон із кисневими балонами. Постраждали щонайменше чотири особи.

10 травня ЗМІ писали, що вибух стався у шведському місті Карлсборг на території заводу з виробництва боєприпасів. За інформацією від екстрених служб, постраждала одна людина, яка була недалеко від місця вибуху. Вона отримала серйозні травми, і її екстрено госпіталізували до лікарні.