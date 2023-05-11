"Це угода з дияволом": у МЗС України застерегли Тбілісі від зближення з Росією

Спікер МЗС України нагадав, що у 2008 році російські літаки вже навідувалися бомбити населення Грузії, зараз же нова політика Путіна покликана для того, щоб "бомбити європейське майбутнє грузинів".

У МЗС України бачать у рішенні президента РФ Володимира Путіна скасувати російські візи для грузинських громадян і відновити авіасполучення поміж країнами як політичну компенсацію за відмову представників грузинської влади накласти санкції на РФ. Про це речник МЗС України Олег Ніколенко написав 11 березня у своєму Facebook.

"Росія пропонує Грузії укласти угоду з дияволом. А в угоді з дияволом, як відомо, перемагає диявол. Розглядаємо рішення Путіна скасувати російські візи для грузинських громадян і відновити авіасполучення як політичну компенсацію за відмову чинної влади накласти санкції на Росію, введені через неї напади на Україну, а також уповільнення європейської інтеграції", — повідомляє Ніколенко.

Представник міністерства закордонних справ нагадав, що курс нормалізації відносин Тбілісі та Москви відбувається на тлі окупації Росією 20% грузинської території, повзучої "бордеризації", викрадення грузинських громадян, грубого порушення прав та свобод людини на окупованих територіях країни, а також заполонення Грузії громадянами РФ.

Також Ніколенко пояснив, що процвітання та розвиток, а також просування Грузії до Євросоюзу та НАТО не входить до кола російських інтересів.

"Мета Москви — створити умови, за якими прогрес буде неможливий. Доведено на досвіді Білорусі, суверенітет та незалежність якої були поглинені РФ", — пише він.

Ніколенко нагадав, що у 2008 року російські літаки вже навідувалися до Грузії, щоб бомбити мирне населення.

"Зараз вони планують бомбити європейське майбутнє грузинів. Кремль отримує поступки без відповідальності за те горе, яке він завдав грузинському народу", — зазначив дипломат.

Він наголосив, що у зближенні з агресором не зацікавлене і місцеве населення, яке неодноразово публічно висловлювало свою позицію, виходячи на акції протесту.

"У цьому контексті ми висловлюємо солідарність і підтримку грузинам у їхньому законному прагненні побудувати процвітаючу європейську державу в її міжнародно визнаних кордонах. Закликаємо грузинський уряд синхронізувати політику щодо Росії з політикою ЄС, а також утриматися від дій, які відкидають подальший європейський рух Грузії", — закликав Ніколенка.

Нагадаємо, 10 травня президент РФ Володимир Путін своїм указом скасував візовий режим для громадян Грузії та скасував заборону на перельоти з Росії до Грузії.

У той же день біля будівлі МЗС Грузії проходили акції проти відновлення прямого авіасполучення з Росією. Мітингувальники вимагали запровадження візового режиму для громадян Росії.