Відновлення авіарейсів з РФ: грузини влаштували масштабні мітинги під будівлею МЗС (відео)

Люди, що зібрались під будівлею МЗС, обіцяють, що російські авіакомпанії, які захочуть відкрити свої офіси в Грузії, зіткнуться з "фізичним опором".

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У середу, 10 травня, в Грузії біля будівлі МЗС проходять акції опозиційних активістів проти відновлення прямого авіасполучення з Росією та скасування віз. Про це повідомляє видання "Эхо Кавказа".

"Біля МЗС Грузії проходить акція проти відновлення прямого авіасполучення з Росією. Мітингувальники вимагають запровадження візового режиму для громадян Росії", — зазначено в повідомленні.

На відео можна побачити, що люди вийшли до будівлі МЗС зі свистками та з плакатами з написами, що "Росія — окупант" або "Щасливого шляху н***й". Мітингувальники також вигукують неприємні висловлювання на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Також біля будівлі міністерства закордонних справ чергують правоохоронці.

За словами опозиціонерки з Грузії лідерки партії "Дроа" Єлени Хоштарія, російські авіакомпанії зіткнуться в Грузії "з фізичним опором".

"Я хочу сказати будь-якій російській авіакомпанії та їхнім представникам, які посміють відкрити офіс у Грузії. Я вам прямо погрожую: ви зіткнетеся з фізичним опором, ви не зможете функціонувати та діяти в Грузії", — заявила Хоштарія.

Реакція уряду Грузії та РФ

10 травня уряд Грузії підтримав рішення президента РФ Володимира Путіна про скасування візового режиму для грузинських громадян та відновлення авіасполучення між Грузією та РФ. Про що заявили голова МЗС Грузії Ілля Дарчіашвілі та речник парламенту Шалва Папуашвілі.

Зі свого боку в Держдумі РФ прокоментували рішення про скасування візового рішення з Грузією, як подію, що піде на користь Тбілісі, а також призведе до відмови керівництва Грузії від участі у війні проти Росії. Про це заявив депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов.

Причина протестів у Грузії

10 травня президент РФ Володимир Путін своїм указом скасував візовий режим для громадян Грузії, який передбачає можливість громадянам Грузії в'їжджати до Росії без оформлення візи на строк до 90 днів.

Крім того, лідер Кремля скасував заборону на перельоти з Росії до Грузії.

У той же день президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що скасування візового режиму з Росією для громадян Грузії неприйнятне через повномасштабну війну в Україні.

"Відновлення прямих авіарейсів та скасування візового режиму з Грузією неприйнятні доти, доки Росія продовжує агресію проти України і окупує нашу територію", — наголосила вона.

Раніше, ще в 2019 році пряме авіасполучення між Росією і Грузією було перервано після скандалу, названого "ніч Гаврилова" і початку протестів проти зближення Росії з Тбілісі.