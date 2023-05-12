"Тримайте руки подалі": у Туреччині звинуватили РФ у втручанні у президентські вибори

Кандидат у президенти Туреччини Кемаль Киличдароглу заявив, що росіяни причетні до "монтажів, змов, діпфейків та записів", які були виявлені 10 травня.

Кандидат на пост президента Туреччини Кемаль Киличдароглу заявив, що Російська Федерація втручається у процес виборів у його країні. Про це політик написав на своїй сторінці у Twitter 10 травня.

"Дорогі російські друзі, ви стоїте за монтажами, змовами, контентом Deep Fake та записами, які вчора були викриті в цій країні. Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки якомога далі від турецької держави", — заявив Киличдароглу.

Турецький політик також додав, що, як і раніше, виступає за співпрацю та дружні відносини з росіянами.

Кемаль Киличдароглу звернувся до росіян

Зазначимо, що на момент написання публікації у РФ не відреагували на заяву турецького кандидата в президенти, однак у російському виданні "Лента.ру" зазначили, що кількома днями раніше Реджеп Ердоган на виступі перед прихильниками показав відеозапис, на якому видно, як лідер курдських бойовиків. нібито закликає голосувати за Киличдароглу.

Вибори у Туреччині: що сталося 10 травня

За даними видання Hürriyet Daily News, один із чотирьох кандидатів у президенти Туреччини Мухаррем Індже зняв свою кандидатуру виборів. Лідер партії "Батьківщина" заявив, що проти нього розгорнули змову, що включає публікацію фальшивого секс-відео за його участю 10 травня.

"Знімаю свою кандидатуру. Я роблю це для своєї країни", — сказав Індже на пресконференції 11 травня у Стамбулі.

Політик розкритикував поліцію та прокуратуру за те, що вони не вжили жодних заходів щодо змов та фейків, спрямованих проти нього. Він також назвав згаданий відеоролик "підробкою".

За даними журналістів, увечері 10 травня Кемаль Киличдароглу зателефонував Мухарремку Індже, щоб висловити свою підтримку та запропонувати разом вести боротьбу проти організаторів змови.

"У нас все ще є місце для нього за нашим столом", — сказав Киличдароглу про Індже.

Нагадаємо, що 7 травня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів передвиборчий мітинг у Стамбулі, на який прийшли близько 1,7 мільйона людей. Виступаючи перед своїми прихильниками, він сказав, що не дозволить своєму опоненту Кемалю Киличдароглу "розділити країну".

Ми також писали про те, що згідно з опитуванням від 11 травня, чинний президент Реджеп Тайіп Ердоган втрачає свої позиції серед народу і напередодні президентських виборів, відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу більш ніж на 5%.