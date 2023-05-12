"Ціни на бензин зростають": чоловік винайшов мотоцикл, який працює на пиві (відео)

Кай Майклсон вважає, що мотоцикл може розвивати швидкість до 150 миль на годину (241 км на годину). Його син припускає, що як паливо може підійти будь-який напій.

Кай Майклсон, винахідник зі штату Міннесота, США, який завоював популярність завдяки своїм незвичайним транспортним засобам, представив свій останній винахід: мотоцикл, який працює на пиві. Про це пише UPI.

Американець, чиї попередні винаходи включають туалет з ракетним двигуном і кавник з реактивним двигуном, сказав, що мотоцикл, який працює на пиві, котрий він створив у своєму гаражі в Блумінгтоні, замість бензинового двигуна має 14-галонову бочку з нагрівальною спіраллю, яка нагріває рідину до 300 градусів. Після цього напій перетворюється на перегріту пару у форсунках, які рухають мотоцикл уперед.

"Ціни на бензин зростають. Я не п'ю. Тому я не можу придумати нічого кращого, ніж використовувати пиво як паливо", — сказав Майклсон в інтерв'ю KMSP-TV.

Мотоцикл може працювати і на будь-якому іншому напої Фото: FOX News

Чоловік вважає, що мотоцикл може розвивати швидкість до 150 миль на годину (241 км на годину). Він сказав, що сподівається найближчим часом вивести його на пряму трасу, щоби перевірити максимальні можливості.

Син Майклсона Бадді сказав, що мотоцикл можна пристосувати для роботи практично на будь-якому напої.

"Це може бути будь-яка рідина. Це може бути Red Bull. Це може бути кава "Карібу". Це може бути будь-що. Але пиво. Чому б і ні", — сказав Бадді.

Батько та син сказали, що згодом мотоцикл буде відправлений на пенсію та займе постійне місце у домашньому музеї винаходів Майклсона.

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