Бункер часів Другої світової війни перетворили на розкішний підземний будинок (фото)

Бетонну конструкцію без вікон побудовали на схилі пагорба в Рінгстед-Бей, Дорсет. Укриття виконувало у 1941 році функції бази радарів ВПС.

Покинутий бункер, який колись попереджав про гітлерівські бомбардувальники під час Другої світової війни, перетворили на дивовижний будинок для відпочинку. Вартість проживання за ніч становить 350 фунтів стерлінгів. Про це інформує 12 травня Daily Mail.

У бункері є вітальня та їдальня відкритого планування, кухня, спальня з двома односпальними ліжками, двоярусна спальня та душова кімната. Споруда тепер має підігрів підлоги, смарт-телевізор, Wi-Fi і сучасну кухонну техніку, включно з посудомийною машиною.

Дорсетський бункер уже заброньований на літо. Новий літній будинок став справжнім хітом серед відпочивальників, які забронювали його на весь липень, серпень і вересень. Всередині бункер має дві спальні, зокрема одну з двома односпальними ліжками та іншу з двоярусним ліжком.

Всередині місце для відпочинку виглядає розкішно. Зовні споруда все ж нагадує про своє минуле життя, адже видно бетонні стіни, труби та освітлення.

Бетонна конструкція була побудована на схилі пагорба в Рінгстед-Бей у 1941 році. Британські ВПС використовували його як базу радарів. Він був частиною системи раннього попередження Вінстона Черчилля "Ланцюгові домівки", комплексом бункерів, розташованих по всьому південному узбережжю, які використовуються для відстеження німецького Люфтваффе. Пізніше укріплення було відремонтовано та використовувалось як роторна станція для спостереження за радянськими бомбардувальниками під час холодної війни, а потім була виведено з експлуатації в 1956 році.

Нагадаємо, у січні у США на продаж виставили розкішний автобудинок 70-х із лаунж-зоною та ангаром для снігоходів. Інтер'єр автобудинку став утіленням розкоші 70-х. Його обшили деревом, а на підлогу поклали килими. Будинок на колесах вийшов дуже дорогим — він коштував 150 000 доларів ($900 000 за сучасним курсом).