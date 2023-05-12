Помилка лікарів: розумний годинник Apple врятував від смерті вагітну дівчину (фото)

Ребека МакМанус каже, що функція сповіщення про серцевий ритм її розумного годинника, можливо, врятувала їй життя. Дівчину було доставлено до лікарні, де лікарі виявили у неї згустки крові в легенях.

24-річна Ребека МакМанус з Клайдбанку, Шотландія, розповіла, що розумний годинник Apple Watch ймовірно врятував її життя. Вагітна дівчина почала відчувати задишку протягом кількох тижнів та змогла своєчасно розпізнати проблему. Про це пише The Mirror.

Жінка отримала тривожне сповіщення від свого смарт-годинника 30 квітня, після того, як її пульс у спокої підскочив до 154 ударів за хвилину. Видання зазначає, що нормальний пульс у стані спокою має становити від 60 до 100 ударів за хвилину.

Ребека звернулася до відділення швидкої допомоги Університетської лікарні королеви Єлизавети в Глазго, де у неї взяли кров, зробили рентген грудної клітки та електрокардіограму (ЕКГ). Проте лікарі пояснили симптоми тим, що дитина штовхається у діафрагму, та відправили її додому.

Коли напади запаморочення та прискорене серцебиття не пройшли, Ребека звернулася до терапевта.

Побачивши, як її пульс підскочив із 80 до 140 ударів за хвилину тільки від того, що вона встала зі стільця, її негайно відправили назад до лікарні. Подальші аналізи показали, що у жінки два небезпечні для життя тромби в легенях, які можуть становити небезпеку для життя, якщо не лікувати їх негайно.

Ребекка планує подати скаргу до NHS Greater Glasgow and Clyde Фото: Daily Record

"Я відчувала втому і задишку, але я чекала цього під час другої вагітності. Я піднялася на два прольоти у свою квартиру, і мені було важко дихати. Я сіла на диван, і мій годинник показав, що мій пульс був на рівні 140 ударів на хвилину протягом понад 10 хвилин", — розповіла Ребека.

Вагітні жінки схильні до підвищеного ризику утворення тромбів, і відсутність лікування може призвести до інсультів, інфарктів та смерті.

Ребека лютує від того, що її симптоми були проігноровані за три дні до виявлення тромбів, і тепер планує подати скаргу в NHS Greater Glasgow and Clyde.

Раніше Фокус писав, що жінка народила дитину, поки була в комі. Лікарі підозрюють, що Емма Тейлор жила з пухлиною з раннього віку. Вона луснула після того, як гормони вагітності прискорили її зростання. Щоб дитина змогла народитися лікарям довелося ввести жінку в медикаментозну кому.

Також повідомлялося, що народжені на 22 тижні вагітності близнюки вижили. Після народження Харлі та Гаррі були переведені у відділення інтенсивної терапії новонароджених, де вони пробули 140 днів, перш ніж нарешті потрапити додому. Близнюкам довелося перенести безліч операцій.