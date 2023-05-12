"У цьому немає нічого складного": стюардеса розповіла, як не можна поводитися під час польоту

За словами бортпровідниці на ім'я Мона, найчастіше більше неприємностей завдають люди, які розпивають алкогольні напої в салоні літака. Також вона закликала не звинувачувати стюардес у тому, що від них не залежить.

Політ на літаку для багатьох є величезним стресом і багато пасажирів перестають володіти собою. Через це страждають і стюардеси, яким доводиться змиритися з не завжди гарною поведінкою людей. Про це пише видання WomanEl.

Згідно зі статистикою, найчастіше найнеприємнішими вважаються ті пасажири, які порушують спокій під час польоту. Зокрема йдеться про алкогольне сп'яніння. Стюардеса на ім'я Мона шість років віддала цій професії у престижній авіакомпанії та розповіла, які речі дратували її найсильніше.

Затримка рейсів

Насамперед йшлося про затримку рейсів. Пасажири часто звинувачують у цьому бортпровідників, хоча причин для цього є величезна кількість — проблеми з обладнанням, погана погода, очікування інших пасажирів. Все це не залежить від бортпровідників і вони не можуть за помахом руки вирішити проблему. Крім того, у них немає відразу інформації про те, чому рейс затримується, тому зриватися на них не потрібно.

Ігнор

Ігнорування бортпровідників при вітанні під час посадки на літак. Мона згадує, що таке відбувається досить часто, і це неприємно.

"Те, що бортпровідник перебуває на роботі, не означає, що ви повинні поводитися з ним не по-людськи. Привітайтеся – у цьому немає нічого складного", — йдеться у повідомленні.

Сміття

Сміття під час посадки. Не варто передавати його стюардесам, оскільки в них і без цього безліч завдань. Викидання сміття відволікає їхню увагу від більш глобальних справ.

Баки для сміття завжди є на виході з аеропорту, тому пасажирам варто було б зайнятися цим самостійно. Ба більше, під час посадки на літак віддавати сміття бортпровідникам не зовсім гігієнічно, бо вони контактують із іншими пасажирами.

Привілеї

Не потрібно вимагати, щоб вас випустили з літака найпершим. Найчастіше ваше посадкове місце та тривалість поїздки — ваш вибір, якщо не йдеться про затримку рейсу. Тому не варто ставати важким тягарем для інших пасажирів під час висадки.

Нагадаємо, 7 травня повідомлялося, що колишня стюардеса розповіла про нюанси професії. Які неприємні речі залишають по собі деякі пасажири.