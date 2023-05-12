Робили на замовлення: авіакомпанія загубила протез ноги та не хоче платити його власнику (фото)

Майкл Вільямс зробив все по протоколу авіакомпанії, щоб отримати компенсацію за втрачений протез та інші предмети, але зрештою отримав чек всього на 600 доларів, щоб покрити вартість втраченого одягу.

Майкл Вільямс, інвалід із Сент-Луїса, штат Міссурі (США), заявив, що авіакомпанія American Airlines нібито втратила його протез ноги. Про це пише Fox News.

Крім цього, компанія відмовилася повернути йому гроші за втрачену алюмінієву ногу, її оцінюють у 26 000 доларів.

"Ви не можете так чинити з інвалідами: Просто сказати: "Гей, ми втратили щось ваше, але не збираємося платити за це", — розповів потерпілий.

За його словами, він передав валізу з позначкою "крихке" з кінцівкою всередині співробітнику авіакомпанії на реєстрації перед посадкою на рейс з Індіанаполіса до Шарлотти на шляху додому у 2020 році. Але коли він приземлився в Сент-Луїсі, неоціненний протез, який спеціально підганявся під його тіло, так і не було доставлено.

"Мене спустили вниз сходами до видачі багажу. Я сиджу там і чекаю, поки мій багаж знімуть, а його так і не знімають", — додав Майкл.

Втрачений протез коштував 26 650 доларів Фото: New York Post

Вільямс зробив все по протоколу авіакомпанії, щоб отримати компенсацію за втрачений протез та інші предмети, але зрештою отримав чек всього на 600 доларів, щоб покрити втрачений одяг.

За кілька тижнів чоловік зв'язався з American Airlines із приводу відшкодування вартості втраченого протеза.

"У нас немає достатніх доказів чи свідчень, що протез був на борту, тому ми не збираємось оплачувати його вартість", — заявив представник компанії.

З того часу Вільямс найняв адвоката для переговорів від свого імені. Він сказав, що втрачений протез коштував 26 650 доларів.

Раніше Фокус писав, що авіакомпанія випадково відправила жінку в іншу країну за 1450 кілометрів від будинку. Беверлі Елліс-Хебард направили не на той літак і не мала при собі паспорта. Відстань між її рідним містом Філадельфією та Ямайкою, куди вона полетіла помилково, становить приблизно 900 миль (1450 км).

Також раніше повідомлялося, що у США виліт літака було відкладено через величезний рій бджіл. Капітан повідомив пасажирів про низку проблем, які заважали знищенню комах. Бджоляру було заборонено торкатися літака, а експерти з боротьби зі шкідниками не могли обприскувати борт.