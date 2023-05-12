"Справжні проблеми": Папа Римський закликав молодь в Італії заводити дітей замість собак

За словами понтифіка, ситуація у світі справді перебуває у стані турбулентності, проте демографічну ситуацію потрібно змінювати. Деякі прогнози свідчать, що до 2050 року країна може втратити п'яту частину населення.

Папа Римський Франциск зробив нову заяву, пов'язану з відродженням народжуваності на території Італії. Про це повідомляє ВВС News, цитуючи понтифіка 12 травня.

У середу, в Римі відбулася зустріч із учасниками III зустрічі "Генеральних штатів народжуваності", на якій був присутній президент фонду "За народжуваність" Джіджі Де Пало та прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Також виступив і понтифік.

За словами Папи Римського, створення сім'ї в Італії перетворюється на "титанічне зусилля", оскільки тільки забезпечені люди можуть собі це дозволити. Часто трапляється, що люди починають заводити домашніх улюбленцiв, які в результаті замінюють дітей. Вiн переконаний, що так не можна робити.

"Труднощі з пошуком стабільної роботи, надхмарна орендна плата та недостатня заробітна плата — це справжні проблеми", — сказав він.

Далі понтифік згадав історію, як до нього підійшла жінка та попросила благословити її дитину. Виявилося, що йшлося про маленького собачку, який перебував у сумці.

Франциска це вкрай розлютило і він висловив усе, що думає про це.

"Я втратив терпіння і відчитав її: багато дітей голодних, а ти мені собаку приносиш?" — продовжив Папа Римський.

В Італії один із найнижчих показників народжуваності серед країн ЄС, згадують журналісти. У 2022 році було встановлено новий мінімум, який опустився нижче за 400 тисяч немовлят. Під час виступу Франциск зазначив, що це говорить про відсутність надії на майбутнє, оскільки молоді люди не готові до таких труднощів на тлі ситуації у світі.

У матеріалі BBC йдеться, що до 2050 року країна може втратити п'яту частину своїх жителів. Проте населення швидко старіє — кількість довгожителів Італії за останні 20 років потроїлася.

Нагадаємо, 12 квітня Папа Римський закликав світових лідерів вирішувати розбіжності розумом, а не зброєю. Під час щотижневої аудієнції понтифік згадав енцикліку свого попередника, написану в розпал холодної війни.