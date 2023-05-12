Може впасти величезний шматок скелі: у Швейцарії влада евакуювала ціле поселення (фото)

Стефан Шнайдер, керівник служби оперативного попередження, повідомив, що протягом наступних 7-24 днів очікується обвалення до 2 мільйонів кубічних метрів скельного матеріалу.

Жителям села Брієнц у Швейцарії було повідомлено про необхідність евакуації через попередження про можливе обвалення великого скельного урвища, яке відбудеться найближчими днями. Про це пише CNN.

Увечері 9 травня влада містечка провела захід у мерії, на якому було оголошено, що всім жителям необхідно залишити свої будинки до 18:00 за місцевим часом до п'ятниці, 12 травня.

Керівник служби оперативного попередження Стефан Шнайдер повідомив, що проведені вимірювання показали значне прискорення процесу сповзання ґрунту на великій території в останні дні. Він додав, що протягом наступних 7-24 днів очікується обвалення до 2 мільйонів кубічних метрів скельного матеріалу.

У невеликому селі проживає менше ніж 100 мешканців Фото: Graubünden Civil Engineering Offic

У річному звіті Всесвітньої метеорологічної організації про стан клімату було зазначено, що у Європейських Альпах відбулося рекордне танення льодовиків. Особливо постраждала Швейцарія, де з 2021 до 2022 року обсяг льодовиків скоротився на 6%.

Дослідниця Ребека Делл із Кембриджського університету попереджає, що зміна клімату призводить до прискореного танення льодовиків в Альпах.

"Це танення може дестабілізувати гірські схили над містами та селами. Якщо схил стане надто нестійким, можуть статися такі події, як зсуви ґрунту", — зазначила вона.

Маленьке село, в якому мешкає менше ніж 100 мешканців, знаходиться у східному швейцарському кантоні Граубюнден. Геологічні дослідження підтверджують, що ситуація стала небезпечнішою.

Згідно з заявою муніципалітету, за останнє століття саме село зміщувалося на кілька сантиметрів щороку. Однак за останні 20 років цей рух прискорився, і тепер зсув стає дедалі ближче приблизно на один метр на рік.

Раніше Фокус писав, що жителі "найсмердючішого міста" Британії розповіли чому не переїжджають. У селі Сток Бардольф проживає всього 150 осіб, і воно розташоване в чарівному місці поряд із річкою Трент. Однак кілька останніх десятиліть це місце має погану славу через постійний сморід у повітрі.

Також повідомлялося, що чоловік показав покинутий будинок в Іспанії із тисячею старих ляльок усередині. На думку місцевих жителів, іграшки були прокляті та зберігалися у вбитій горем матері.