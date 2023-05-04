Всього 150 людей: жителі "найсмердючішого міста" Британії розповіли чому не переїздять

У селі Сток Бардольф проживає всього 150 осіб, і воно розташоване в чарівному місці поряд із річкою Трент. Однак кілька останніх десятиліть це місце має погану славу через постійний сморід у повітрі.

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Жителі "найсмердючішого міста" Великобританії розповіли, чому їм подобається життя в їхній сумнозвісній сільській місцевості. Про це пише The Mirror.

У селі Сток Бардольф у Ноттінгемширі проживає всього 150 осіб, згідно з переписом 2011 року, і воно розташоване в чарівному низькорозташованому місці поряд з річкою Трент. Але протягом кількох останніх десятиліть це місце користувалося поганою славою через постійний сморід у повітрі, який, як то кажуть, доноситься з місцевої станції очищення стічних вод. Саме тому містечко назвали "найсмердючішим" у Великій Британії.

Попри ці заяви з прилеглих сіл і міст про нібито наявні в Сток-Бардольфі запахи, місцеві жителі кажуть, що вони дуже задоволені життям у місті, і вважають, що ця репутація має належати їхнім сусіднім регіонам.

"Нам тут дуже подобається. Можливо, 28 років тому тут пахло, деякі жителі Бертон-Джойса та Незерфілда кажуть: "У Сток-Бардольфі смердить", але насправді в сусідньому Бертон-Джойсі запах гірший, я б сказала, бо вітер зазвичай забирає його туди", — розповіла минулого року жінка, яка прожила у Сток-Бардольфі понад 30 років.

Стверджується, що неприємні запахи долинають із місцевої станції очищення стічних вод Фото: Nottinghamshire Live/BPM Media

Інша місцева мешканка переїхала до села понад півстоліття тому зі своїм чоловіком, який уже помер.

"Якщо вітер у правильному напрямку, то іноді можна відчути запах — але в основному він йде в інший бік, до Бертон-Джойса. Тут було приємно жити. Останнім часом ми бачимо набагато більше людей, по всій дорозі поряд з річкою припаркована величезна кількість машин", — розповіла британка.

Однак жителі більшого міста Незерфілд, розташованого за п'ять хвилин їзди, скаржилися минулої осені на неприємний запах, що посилюється, один з них заявив, що місто легко знайти по одному тільки запаху, інші кажуть, що сморід не зникає останні 30 чи 40 років.

Видання зазначає, що попри різні думки про запах у цьому районі, Сток Бардольф та його мальовничі краєвиди на Трент користуються все більшою популярністю у відвідувачів.

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