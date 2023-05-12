Росіяни втратили "золоті паспорти" у Європі через напад на Україну, – ЗМІ

Так званий "золотий паспорт" надавав можливість заможним особам жити на території усіх держав Європейського Союзу. Кіпр і Мальта позбавили росіян відповідних документів.

Десятки росіян втратили так звані "золоті паспорти", завдяки яким вони отримали змогу оселитися та вести бізнес у всіх країнах Європейського Союзу. Про це йдеться у матеріалі видання Der Spiegel.

Влада Кіпру вирішила анулювати громадянство дев'яти інвесторів з РФ, а також 34 членів їхніх родин. Вони потрапили під дію санкційних механізмів, які були запроваджені ЄС у зв'язку з агресивною війною Росії проти України. Мальта, зі свого боку, провела конфіскацію "золотих паспортів" двох осіб.

У цих державах тривалий час діє практика натуралізації інвесторів в обмін на великі грошові виплати. Ті, хто мав такі документи, отримував можливість оселитися і вести бізнес на території усіх держав ЄС. На Кіпрі для отримання відповідного паспорта були потрібні масштабні інвестиції. Їхній розмір становив не менше ніж 2,5 мільйона євро. З 2007 по 2020 рік, за даними кіпрського уряду, вдалося зібрати приблизно 9,7 мільярдів євро.

Масштабний напад Росії на Україну в лютому 2022 року спонукав Єврокомісію оголосити спірну практику незаконною та оголосила рекомендації країнам ЄС розглянути питання стосовно анулювання такого громадянства — особливо якщо люди перебувають у відповідних санкційних списках ЄС або підтримують агресивну війну Росії. Брюссельська влада подала судовий позов проти Мальти, а Кіпр відмовився від цієї практики.

Як зазначає видання, припинення продажу "золотих паспортів" країнами ЄС уже призвело до того, що росіяни знайшли нові шляхи до ЄС. Згідно з висновками Комісії ЄС, острівні держави, такі як Вануату або балканські країни, зокрема Чорногорія, надали сотні громадянств за великі суми грошей. Ці паспорти дозволяють в’їзд до ЄС без візи.

Нагадаємо, правозахисниця Олена Луньова розповіла, що РФ намагається змусити українців взяти російські паспорти. Про це свідчать дії очільника Кремля. Президент РФ Володимир Путін підписав указ, в якому українці без російського громадянства, які проживають на окупованих українських територіях, визнаються "іноземцями".