Великобританія – столиця шахрайства. За минулий рік у британців вкрали £1,2 млрд

Дослідження показали, що у Британії щохвилини крадуть 2 300 фунтів стерлінгів, а жертвами шахраїв стає кожна 15 людина.

У 2022 році у Великій Британії суттєво збільшилася кількість людей, які стали жертвами шахраїв, а загальна сума вкрадених у британців коштів сягає 1,2 млрд фунтів стерлінгів. Такі цифри дозволили генеральному директору банківської асоціації Девіду Постінгсу заявити, що Великобританія стала своєрідною столицею шахрайства. Про це пишуть оглядачі Daily Express.

Аналіз ситуації показав, що у Великій Британії щорічно жертвами шахраїв стає кожна 15-та людина, а сума вкрадених коштів говорить про те, що в країні щохвилини крадуть 2 300 фунтів стерлінгів.

"За оцінками, на частку шахрайства припадає 40% усіх злочинів, що скоюються в країні. У 2022 році поліція Англії та Уельсу зареєструвала злочини на суму 1,14 млн фунтів стерлінгів, що на 25% більше, ніж у 2021 році", — йдеться у матеріал.

При цьому з'ясувалося, що основні шахрайські схеми спрямовані на махінації з банківськими рахунками онлайн, пластиковими картками та чеками, зазначили журналісти.

Усього злочини поділяються на дві категорії шахрайство з авторизованими платежами (APP), коли клієнта обманом змушують відправити гроші злочинцеві, загальна сума яких торік становила 485 млн фунтів стерлінгів, і несанкціоноване шахрайство, коли гроші просто викрадають — це близько 727 млн фунтів стерлінгів.

Загальна кількість злочинів, пов'язаних із шахрайством. Дані Національної федерації незалежного бізнесу (NFIB)

Примітно, що можливість стати жертвою шахрайства в різних регіонах країни суттєво різниться, і нові дані дозволяють виявити "гарячі точки". Виявилося, що лідером за фінансовими аферами став Лондон — при загальній шкоді в 450 млн фунтів стерлінгів, середня сума втрат на 1000 жителів столиці склала 50 111 фунтів стерлінгів. На другому місці в рейтингу опинився Суррей, потім слідує регіон Темз Веллі — графства Бакінгемшир, Оксфордшир і Беркшир, де загальна сума, викрадена шахраями, склала 77,5 млн фунтів стерлінгів.

10 найгарячіших точок шахрайства у Великій Британії

Що стосується самих шахраїв, то за словами Постінгса, більшість із них — це наркобанди, злочинні угруповання за кордоном і так звані "state-sponsored bad actors ".

Боротьба з шахрайством

"Банківський і фінансовий сектор перебуває в авангарді зусиль щодо боротьби з цією злочинною діяльністю. Цей сектор витрачає мільярди на виявлення та запобігання шахрайству, а також повертає гроші людям, які стали його жертвами, навіть якщо шахрайство сталося за межами банківської системи", — підкреслив Постінгс.

Уряд також реагує на ситуацію. У межах стратегії боротьби з шахрайством міністерка внутрішніх справ Сюелла Браверман оголосила про створення Національної групи боротьби з шахрайством.

"Група займатиметься переслідуванням найбільш витончених та небезпечних шахраїв, й до неї увійдуть понад 400 нових фахівців-слідчих", — заявила Браверман.

Так уряд Великобританії сподівається до 2025 року скоротити шахрайство на десять відсотків порівняно з рівнем 2019 року.

Нагадаємо, у суді Нью-Йорка визнали винним хакера Джозефа Джеймса О'Коннора, якого два роки тому було затримано правоохоронцями Іспанії. Чоловік зізнався у шахрайстві та заявив, що зламав 130 облікових записів соцмережі Twitter, серед яких Ілон Маск, Білл Гейтс, Каньє Вест та Барак Обама.