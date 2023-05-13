Палаюча Москва: у столиці РФ горить готель "Інтерконтиненталь" (відео)

Вся вулиця Тверська, яка знаходиться в центрі Москви, покрита димом. На місце події виїхали екстрені служби.

У самому центрі Москви 13 травня на Тверській вулиці спалахнула масштабна пожежа. Telegram-канал Baza повідомляє, що спалахнув готель "Інтерконтиненталь", і з будівлі валить густий дим.

Повідомляється, що через сильну пожежу вся Тверська вкрита димом. На місце події виїхали екстрені служби. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Через деякий час надійшла інформація, що пожежу в готелі загасили, а рух вулицею було відновлено. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих, повідомили росЗМІ.

Інцидент вже активно обговорюють користувачі російських соціальних мереж. Зокрема підписники каналу Mash пишуть, що останнім часом у Росії не проходить і дня без новин про пожежі, чи ще якісь події та НП. Один із підписників написав, що можливо росіянам варто було б зайнятися проблемами у себе в країні, а не вдиратися в чужі. Інші залишають коментарі про те, що пожежі трапляються через те, що часто нехтують технікою пожежної безпеки.

Нагадаємо, 13 травня в Брянській області зазнав аварії вертоліт Мі-8. У мережі з'явилося відео падіння машини в районі населеного пункту Клинці, а також кадри уламків вертольота, що впав.

Надалі російські Telegram-канали написали, що, судячи зі знайдених уламків вертольота, машина була збита за допомогою зенітно-ракетного комплексу. У підтвердженні цієї версії було опубліковано відео, де на уповільнених кадрах можна побачити момент ураження в повітрі носової частини вертольота.