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Палаюча Москва: у столиці РФ горить готель "Інтерконтиненталь" (відео)

Фото: Скрін відео | Кадри пожежі готелю "Інтерконтиненталь" у центрі Москви

Вся вулиця Тверська, яка знаходиться в центрі Москви, покрита димом. На місце події виїхали екстрені служби.

У самому центрі Москви 13 травня на Тверській вулиці спалахнула масштабна пожежа. Telegram-канал Baza повідомляє, що спалахнув готель "Інтерконтиненталь", і з будівлі валить густий дим.

Повідомляється, що через сильну пожежу вся Тверська вкрита димом. На місце події виїхали екстрені служби. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

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Через деякий час надійшла інформація, що пожежу в готелі загасили, а рух вулицею було відновлено. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих, повідомили росЗМІ.

Інцидент вже активно обговорюють користувачі російських соціальних мереж. Зокрема підписники каналу Mash пишуть, що останнім часом у Росії не проходить і дня без новин про пожежі, чи ще якісь події та НП. Один із підписників написав, що можливо росіянам варто було б зайнятися проблемами у себе в країні, а не вдиратися в чужі. Інші залишають коментарі про те, що пожежі трапляються через те, що часто нехтують технікою пожежної безпеки.

Нагадаємо, 13 травня в Брянській області зазнав аварії вертоліт Мі-8. У мережі з'явилося відео падіння машини в районі населеного пункту Клинці, а також кадри уламків вертольота, що впав.

Надалі російські Telegram-канали написали, що, судячи зі знайдених уламків вертольота, машина була збита за допомогою зенітно-ракетного комплексу. У підтвердженні цієї версії було опубліковано відео, де на уповільнених кадрах можна побачити момент ураження в повітрі носової частини вертольота.