"Стежить за демократією": Ердоган роздав дітям гроші перед голосуванням у Стамбулі (відео)

Президент Туреччини разом із дружиною прийшов на дільницю в одній із середніх шкіл на зустріч із виборцями. Особливу увагу голови держави привернули діти — він давав їм банкноти номіналом 200 лір.

Чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 14 травня разом із дружиною Еміне проголосували на виборах наступного глави держави у середній школі Саффет Чебі у Стамбулі. Перед голосуванням Ердоган витяг із кишені гроші та роздав їх дітям, пише турецьке видання Son Dakika.

"Ми молимо Бога про найкраще майбутнє для нашої нації та турецької демократії. Важливо, щоб усі наші виборці віддали голоси до 17:00. Я стежу за турецькою демократією, мій міністр внутрішніх справ доповів, що процес іде без пригод і проблем", — говорив він прибічникам, що зібралися.

Візит Ердогана до школи тривав близько 10-15 хвилин: у коридорах він зробив із громадянами Туреччини кілька фотографій та відповів на запитання. Діти отримали від нього банкноти номіналом 200 лір, близько 380 гривень.

Президент Туреччини не вперше вдається до такого жесту. У лютому під час відвідин зони землетрусів на південному сході Туреччини він також роздавав гроші дітям.

Нагадаємо, що за даними опитування компанії Konda від 11 травня, Реджеп Тайїп Ердоган може програти на виборах президента своєму головному супернику Кемалю Киличдароглу. Він відстає від нього 5 пунктів.

Фокус раніше детально аналізував особливості президентських виборів у Туреччині. Останні 20 років країною беззмінно правив Реджеп Тайїп Ердоган.