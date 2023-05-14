"Ноги були як локшина": дешеві сандалії врятували дівчину під час удару блискавки (відео)

Ембер Конглтон тимчасово оглухла і не могла ходити після того, як блискавка вдарила всього за кілька метрів від неї.

20-річна Ембер Конглтон з Айови, США, вийшла з автомобіля на парковці супермаркету, коли в ряд металевих візків, що знаходяться на відстані півтора метра від неї, вдарила блискавка. Про це пише Daily Star.

У момент удару блискавки американка впала на землю і скрикнула. Розряд був настільки сильний, що вона не змогла встояти на ногах. У дівчини тимчасово зник слух, а в ногах відчувалося настільки сильне оніміння, що вона навіть почала думати, що більше не зможе ходити.

Перехожі, які помітили жінку, яка впала на землю, надали їй допомогу та доправили до лікарні. Лікарі були вражені тим, що Конглтон вижила, перебуваючи на такій близькій відстані від удару блискавки. Вони припустили, що її врятувало "правильне" взуття. На ногах дівчата були дешеві сандалії Birkenstocks із товстою гумовою підошвою.

"Це була банальна ситуація, я тільки вийшла з машини, і протягом 10 секунд вдарила блискавка, і я, чесно кажучи, на хвилину не зрозуміла, що сталося. Я втратила слух і просто впала на землю, кричачи про допомогу, бо мої ноги були як локшина", — згадує Ембер.

Дівчину врятувало "правильне" взуття Фото: Facebook/Amber Congleton

Після всього пережитого американка каже, що вона відчуває величезне щастя, що вижила у тому інциденті. Наразі вона знову може ходити, але їй необхідно регулярно контролювати кровообіг у ногах, а також перевіряти очі та вуха.

"Слух до мене повернувся приблизно за дві хвилини, але ногами я не могла рухати досить довго. Потім я поворухнула пальцями й таке інше. Це було дуже страшно", — додала дівчина.

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