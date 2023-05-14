Зеленський ледве не загубив телефон під час візиту в Німеччину, — Bild (фото)

Український президент вже був готовий до перельоту, але в останній момент згадав, що залишив телефон у машині заряджатись. Німецький офіцер приніс смартфон, а Зеленський посміхнувся та подякував у відповідь, пишуть у таблоїді.

Президент України Володимир Зеленський ледве не забув про телефон під час візиту до Берліну. Про це 14 травня повідомив таблоїд Bild.

Фотограф видання Фабіан Мацерат зафіксував, як український президент ледве не загубив свій телефон у Берліні. Перед зустріччю з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром в палаці Бельвю Зеленський поставив телефон на зарядку в машині, де й залишив його.

Потім на автомобілі президента повезли в Канцелярію, де його прийняв канцлер Олаф Шольц.

Володимир Зеленський поставив смартфон на зарядку Фото: bild.de Зеленському несуть смартфон Фото: bild.de Зеленському несуть смартфон Фото: bild.de Президент України посміхнувся та подякував Фото: bild.de

"Ось тут і сталося. Після зустрічі з Шольцом Зеленський сів у вертоліт. Двері вже були зачинені, все готове до вильоту. Тоді він зрозумів: ой, мобільний телефон все ще в машині!" — пишуть у виданні.

Тому офіцер Федерального управління кримінальної поліції кинувся до машини й взяв президентський смартфон, щоб віднести його Зеленському. Журналісти додали, що президент України посміхнувся і подякував.

Після візиту у Німеччину Зеленський прибув у Францію.

Нагадаємо, під час пресконференції з Олафом Шольцем президент України заявив, що одна з цілей візитів за кордон — це створення коаліції для постачання винищувачів.

Також Німеччина анонсувала найбільший пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро, в який увійдуть танки Leopard та БМП Marder.