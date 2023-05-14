Ще 30 танків Leopard: Німеччина відправила ЗСУ найбільший пакет військової допомоги, — Зеленський

За словами президента України, німецькі системи ППО, артилерія та танки наближають момент перемоги над Росією. Берлін також хоче допомогти українській армії з розвідкою позицій ворога та відправить 200 дронів.

Related video

Німеччина надала Україні найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабного російського вторгнення. Про це написав 14 травня у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"Німецькі системи ППО, артилерія, танки та БМП рятують українські життя та наближають нас до перемоги. Німеччина — надійний союзник. Разом наближаємо мир", — зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Німеччина продовжить підтримувати Україну політично, у військовому та фінансовому сенсах, поки це буде необхідно.

Німецький журнал Der Spiegel 13 травня писав, що до пакета військової допомоги Україні від Берліна увійдуть 20 БМП Marder, 30 танків "Leopard 1", 18 гаубиць, 4 системи IRIS-T-SLM і сотні керованих ракет до цієї системи ППО.

У планах Німеччини — допомога ЗСУ з розвідкою позицій ворога. Берлін планує відправити до 200 розвіддронів та 100 броньованих бойових машин для транспортування військ на фронт.

Президент України прибув до Німеччини після візиту до Риму. У Берліні він зустрічався з німецьким колегою Франк-Вальтер Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцом.

Нагадаємо, що уряд Німеччини схвалив план закупівлі 50 БМП Puma. Вартість замовлення — 1,5 мільярда євро.

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Пульсен 5 травня сказав, що його країна спільно з Німеччиною передасть Україні до 80 танків Leopard 1.