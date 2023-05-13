Німеччина має намір передати Україні озброєння на суму майже 2,7 млрд євро, — Spiegel

Федеральний уряд хоче значно розширити свою підтримку Києва шляхом найбільшого постачання зброї з початку війни.

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Німеччина планує передати Україні новий пакет військової допомоги на суму майже 2,7 мільярдів євро, що стане найбільшою допомогою країни з початку повномасштабної війни РФ проти України. Про це повідомляє Spiegel.

Зокрема, до списку увійдуть 20 БМП Marder, 30 танків Leopard 1, 18 гаубиць, 4 системи IRIS-T-SLM та сотні керованих ракет цього ЗРК.

Крім того, Берлін хоче допомогти Україні у розвідці позицій ворога Планується постачання до 200 розвідувальних безпілотників. Також ФРН планує передати 100 захищених бойових машин, які насамперед використовуватимуться для транспортування військ на фронт та понад 100 машин логістичної підтримки.

Це найбільший пакет озброєнь, наданий Німеччиною для посилення Збройних сил України з початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.

За інформацією Spiegel, цей пакет військової допомоги буде оголошений паралельно із врученням премії Карла Великого президентові України Володимиру Зеленському у неділю в Аахені. Можливо, глава України сам приїде до Німеччини на церемонію нагородження.

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall створить спільно з "Укроборонпромом" підприємство в Україні з ремонту та виробництва танків.

Раніше Фокус писав, що 3 травня у Раді ЄС заявили, що Європейські країни-союзниці України погодили єдиний механізм закупівлі снарядів для українських військових.