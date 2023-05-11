Німеччина схвалила замовлення на бойові машини Puma на суму 1,5 мільярда євро, – ЗМІ

За словами політика Маркуса Фабера, щойно нові бойові машини надійдуть на озброєння армії ФРН, німецька армія зможе поставити Україні більш старі моделі.

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Уряд Німеччини схвалив покупку 50 бойових машин піхоти Puma на суму 1,5 мільярда євро. Про це пише видання Bloomberg.

Повідомляється, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порушив питання щодо можливості отримання ще одного замовлення наприкінці цього року. Міністр підтвердив, що бюджетний комітет нижньої палати парламенту дав зелене світло закупівлям на зустрічі, на якій він був присутній особисто.

"Замовлення тепер буде розміщено дуже швидко — і тоді ми продовжимо і сподіваємося, що зможемо зробити друге замовлення протягом цього року", — сказав він.

За його словами, БМП Puma – це "квантовий стрибок" з точки зору модернізації армії ФРН, оскільки вони добре захищають піхоту, дуже ефективні та відрізняються високою мобільністю.

Видання пише, що це замовлення є частиною ширшої програми модернізації збройних сил Німеччини, спровокованої початком російського вторгнення в Україну. Після нападу кремлівських сил у 2022 році канцлер Олаф Шольц оголосив про створення спеціального фонду у розмірі 100 мільярдів євро, щоб спробувати звернути назад багаторічне недофінансування збройних сил ФРН.

За словами Маркуса Фабера, представника "Вільних демократів", очікується, що перша партія бронемашин піхоти Puma, які виробляються спільно Rheinmetall AG та Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, буде поставлено наступного року.

Фабер припустив, що тільки-но нові бойові машини надійдуть на озброєння армії ФРН, німецька армія зможе поставити Україні більш старі моделі, такі як Marder від Rheinmetall, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Росії.

Що таке БМП Puma

Є авіатранспортабельною бойовою машиною піхоти з дистанційно керованою безлюдною озброєною вежею і компактним бойовим відділенням. Екіпаж БМП включає дев'ять осіб. Корпус цільнозварний із сталевих бронелістів, додатково посилений навісною пасивною бронею. Управління основним озброєнням БМП здійснюється за допомогою датчиків та виконавчих приводів.

Нагадаємо, що, як писали журналісти, Україна отримає від Данії та Німеччини 80 танків Leopard1. Техніка, як обіцяють у Міністерстві оборони Данії, буде готова до використання танковими бригадами ЗСУ вже у червні.

Крім того, повідомлялося, що в Німеччині готують українські Сили спецоперацій до контрнаступу. Як стверджують у виданні Bild, бійців СЗГ вчать штурмувати російські укріплення, вести розвідку, а також діяти у тилу ворога.