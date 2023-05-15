Москва горить: у столиці РФ сталися вибухи у великому супермаркеті (відео)

За даними росЗМІ, біля торгової точки нібито спалахнуло сміття в контейнері. На місці спалахнула сильна пожежа.

15 травня в Москві стався гучний вибух в одному із супермаркетів "Перекресток". На місці події сильне задимлення. Про це повідомляють росЗМІ.

За даними російських джерел, вибух стався у московському "Перекресток", що знаходиться на вулиці Адмірала Ушакова в Південному Бутово.

Очевидці заявляють, що на місці сильне задимлення. Наразі туди їдуть екстрені служби.

Однак, російське МНС не підтверджує інформацію про вибух. Рятувальники заявляють, що біля торгової точки нібито спалахнуло сміття в контейнері поряд із будівлею.

В даний час на місці події сильна пожежа та задимлення. Інформація про жертв уточнюється.

Нагадаємо, 13 травня ЗМІ написали про те, що у столиці РФ горить готель "Інтерконтиненталь". Через деякий час надійшла інформація, що пожежу в готелі загасили, а рух вулицею було відновлено. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

А 11 травня у російському Норильську спалахнули склади. Місцеві паблики попередили мешканців Норильська, що через горіння на Вальківському шосе їдкий дим може потрапити до селищної зони міста. Людей закликали не виходити надвір у цьому районі.