Цілих 90 хвилин: чоловік дозволив дитині кричати в літаку, щоб позлити пасажира

Сімейна пара сіла на шестигодинний рейс із півторарічним сином. Сидячи на колінах у батька малюк неодноразово "вдарявся" об крісло іншого пасажира, що спонукало його до конфлікту з батьками.

Чоловік розповів на популярному форумі Reddit, як він за допомогою свого сина вирішив позлити іншого пасажира літака, який скаржився на те, що дитина п'ять годин поспіль зачіпала його крісло. Про це пише The Mirror.

Сімейна пара сіла на шестигодинний рейс із півторарічним сином. Сидячи на колінах у батька малюк неодноразово "вдарявся" об крісло іншого пасажира, що спонукало його до конфлікту з батьками.

"Наш син був у мене на колінах. У нього був дуже складний час. Він не хотів спати, сидіти на місці. Ми заспокоювали його всіма хитрощами, які тільки знали. Хлопець на сидіння перед нами постійно дивився на мене в півоберта і бічним. зором", — почав свою розповідь батько.

За п'ять годин польоту пасажир звернувся до чоловіка, щоб попросити його "контролювати" свою дитину.

"Я відповів: "Ми робимо все можливе", він повторив, що ми "маємо контролювати свою дитину", я намагався пояснити, що ми робимо все можливе. Я відчув уїдливість і видихнув: "Я передам це повідомлення нашому синові". Хлопець почав на мене наїжджати, мабуть, уловивши мій жарт. Я знову сказав йому, що ми робимо все можливе і що якщо у нього виникнуть проблеми, ми повинні викликати стюардесу і вирішити це питання. Він відмовився це зробити й продовжував сперечатися зі мною ще деякий час", — додав чоловік.

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Роздратований конфліктом батько міцніше стиснув руки, щоб син не міг вирватися, але за це "довелося заплатити".

"Моя не схильна до суперечок дружина була вражена, а я був лютий. Тому, щоб так просто не поступитися цьому хлопцеві, я тримав нашу дитину на колінах обличчям до його крісла, і мій син потім кричав всі 90 хвилин польоту, що залишилися", — написав чоловік.

Користувачі форуму засудили батька за те, що він "використав" свою дитину, що кричить, проти іншого пасажира літака, який скаржився на його виховання. Люди писали, що чоловік мав повне право просити батьків заспокоїти дитину, але були й ті, хто зміг зрозуміти батька.

"Звичайно, шестигодинний або навіть, можливо, годинний переліт буде справжнім пеклом для маленької дитини, яка не звикла до польотів", — зазначив один із користувачів форуму.

Раніше Фокус писав, що авіакомпанія випадково відправила жінку в іншу країну за 1450 кілометрів від будинку. Беверлі Елліс-Хебард направили не на той літак і не мала при собі паспорта. Відстань між її рідним містом Філадельфією та Ямайкою, куди вона полетіла помилково, становить приблизно 900 миль (1450 км).

Також раніше повідомлялося, що у США виліт літака було відкладено через величезний рой бджіл. Капітан повідомив пасажирів про низку проблем, які заважали знищенню комах. Бджоляру було заборонено торкатися літака, а експерти з боротьби зі шкідниками не могли обприскувати борт.