Завдав понад 30 ударів каменем по голові: контрактник ЗС РФ зґвалтував дівчину, - росЗМІ (фото)

Від російського офіцера дівчину дивом врятували випадкові перехожі. Зараз постраждала перебуває в лікарні в Калінінграді.

У російському Балтійську затримали контрактника Збройних сил РФ. Він зґвалтував та побив місцеву школярку. Про це повідомляє російське видання ASTRA.

Інцидент стався 14 травня. На "гарячому" на місці злочину перехожі затримали військовослужбовця в/ч 71707 Севастополя 24-річного лейтенанта Костянтина Чистякова.

Як розповідає інше російське видання "Клопс", крики дівчини почула місцева жителька, яка працює на комунальному підприємстві, яке розташоване поруч із місцем нападу.

"Чула якісь стогони були, дівчинка крикнула: "Ай, кропива, боляче". Я думаю, може, парочка. Там дерево заважало, я бачила, що якісь розбірки відбуваються, але вона крикнула лише один раз "Допоможіть!" Потім дивлюся, а в хлопця руки усі крові. І б'є прямо не зупиняючись, десь 30 ударів було", — розповіла виданню жінка.

Вона викликала поліцію, тим часом ґвалтівник намагався втекти, але його затримали місцеві хлопці.

Дівчину знайшли у жахливому стані. Обличчя та тіло постраждалої були у крові.

З етичних міркувань не можемо показати фото постраждалої, але побачити його можна тут. Обережно, контент не рекомендується для перегляду особам, які не досягли 18 років.

"Вона каже: "Допоможіть, він мене зґвалтував". Він її, знаєте, ґвалтував і кулаками бив. У неї були спущені лосини, обличчя все в крові. Хлопець, виходить, бив її гострим камінням по всьому обличчю. Воно невпізнанне взагалі. Потім цього героя привели. Він неадекватний був, чи на наркоті якийсь… Хлопчаки його, звісно, теж побили", — розповіла очевидиця.

Як розповів сам окупант на відео, яке записали очевидці, він чекав дівчину після школи "після уроку історії", а свої дії він назвав — "намагався її врятувати".

24-річний лейтенант ЗС РФ Костянтин Чистяков

За словами постраждалої, вона не кричала, оскільки нападник їй погрожував і навіть говорив "Я тебе захищаю. Тільки мовчи".

Зараз дівчина перебуває в обласній лікарні у Калінінграді.

Нагадаємо, що троє колишніх найманців ПВК "Вагнер" у Волгограді увірвалися в дім до місцевого підприємця, відлупцювали його і, погрожуючи ножем, вимагали від нього переписати на них свій магазин.

Раніше повідомлялося, що у Південній Осетії "вагнерівець" вбив ножем чоловіка з ДЦП.