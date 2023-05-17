Одна з країн СНД дедалі більше боїться нападу Росії, – дані соціологічного опитування

За даними соціологів, третина казахстанців почала ставитися до Російської Федерації гірше, ніж пів року тому.

Число казахстанців, які вважають, що сусідня Росія може вторгнутися до колишньої радянської республіки, подвоїлося за останні шість місяців. Про це свідчать дані опитування громадської думки, проведеного Бюро експрес-моніторингу громадської думки DEMOSCOPE разом із дослідницьким центром PaperLab.

Опитування проводилося з 3 по 12 травня 2023 через 6 місяців після попереднього, що дає можливість аналізувати отримані дані в динаміці. Усього було опитано 1100 респондентів віком від 18 років.

Соціологи зазначають, що за пів року ставлення громадян Казахстану до Росії погіршилося. Так, у можливий напад РФ на Казахстан вірять 15% казахстанців, що вдвічі перевищує показники листопада минулого року, коли таку ймовірність допускали лише 8,3%.

Водночас 23,3% опитаних допускають такий розвиток подій, але за певних обставин. У 2022 році так відповіли 19% респондентів. При цьому 61,8%, навпаки, вважають такий прогноз неможливим. Минулого року цей показник становив 72,7%.

Також у процесі опитування казахстанців запитали, чи змінилося їхнє ставлення до Росії від початку війни в Україні, і якщо змінилося, то в який бік. У половини громадян (51,5%) ставлення до Росії залишилося тим самим. У третини казахстанців (32,6%) воно змінилося в негативний бік. І лише 4,7% опитаних повідомили про покращення свого ставлення до Російської Федерації з моменту початку війни.

"У цій відповіді помітно виділяється старша вікова група. Так серед респондентів 18-29 років симпатизують Росії лише 0,7%, серед тих кому 40-59 років таких 5%, а серед громадян 60+ про покращення свого ставлення до Росії говорять 10, 8%", — йдеться у пресрелізі.

Нагадаємо, 9 травня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якби Росія змогла захопити Україну, то наступною державою, яку б вона атакувала, став би Казахстан.

21 квітня ЗМІ повідомляли, що в Російській Федерації викрали та насильно завербували у приватну військову компанію "Вагнер" 22-річного громадянина Казахстану Магулана Бекенова.