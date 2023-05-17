"Справжня Рапунцель": полячка, якій заборонили стригтися, показала волосся довше за її зріст

Кароліна Чайковська відростила майже двометрове волосся і поділилася своїми враженнями про життя з такою унікальною зачіскою. Швидкий ріст вона пояснює генами.

30-річна полячка Кароліна Чайковська з волоссям завдовжки 1,79 метрів розповіла про те, як її родина заборонила їй стригтися. У соціальних мережах дівчину назвали "справжньою Рапунцель". Про це пише Daily Star.

У дитинстві волосся дівчини досягало плечей, але до старшої школи їхня довжина стала нижчою за пояс. Після того як у 19 років вона відрізала 30 см, її мама та бабуся попросили її ніколи більше цього не робити.

Востаннє Кароліна ходила до перукаря близько 11 років тому. З того часу її мама, сестра та хлопець допомагають їй підрівнювати кінці.

Зараз довжина її волосся складає 5 футів 9 дюймів (179,83 см), що на пів фута довше за її ріст. Швидке зростання вона пояснює генами. Дівчина зазначила, що їхня довжина приносила великі проблеми.

Кароліна часто наступає на свої локони, а вдруге вона проїхалася по косі стільцем на коліщатках.

Тепер, щоб уникнути травм, вона не дає волоссю сплутуватися, збираючи його в пучок. Полячка завжди спить з косою, а для підтримки здоров'я волосся використовує маски та олії.

"У мене не завжди було довге волосся. У дитинстві я носила волосся до плечей. У підлітковому віці у мене було волосся довжиною до пояса, і з того часу я дозволяла волоссю рости. Потім я вкоротила його приблизно на 30 см. Це було 11 років. тому. Моя сім'я була незадоволена. Зараз якщо вимірювати від верхівки голови, то довжина волосся майже 180 см", — розповіла жінка.

Кароліна часто наступає на свої локони Фото: mediadrumimages/KarolinaCzajkows

Видання зазначає, що в сім'ї Кароліни у всіх жінок завжди було довге волосся.

На закінчення Чайковська підкреслила, що вона любить своє волосся і не має наміру позбуватися їх, попри суперечливі коментарі з боку навколишніх.

Раніше Фокус писав, що в Австралії художниця створила найширшу перуку у світі. Для створення перуки Дені Рейнольдс використовувала конструкцію з велосипедного шолома, труб, кабельних стяжок та алюмінієвих стрижнів. Все це було потрібне, щоб підтримувати масивну шевелюру з тканини.

Також повідомлялося, що вчені пропонують використовувати волосся для захисту від сонця. Їх хочуть використовувати для виробництва сонцезахисного крему та перев'язувальних матеріалів.