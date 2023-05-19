Підказка від Всесвіту: жінці уві сні наснилося вісім яєць, які допомогли їй розбагатіти

Самані Плукджай наснився чоловік похилого віку, який порадив їй зробити особливе приношення богам, що складається з восьми яєць та рису. Він запевнив її, що після цього вона здобуде велику удачу.

61-річна Самані Плукджай із Таїланду стала неймовірно багатою після виграшу у лотереї. Вона стверджує, що перемогти їй допоміг її сон. Про це пише The Thaiger.

Жінці наснився чоловік похилого віку, який порадив їй зробити особливе приношення богам, що складається з восьми яєць та рису. Він запевнив її, що після цього вона здобуде велику удачу.

Самані Плукджай вирішила, що сон є натяком на цифри. Вона подумала, що чоловік похилого віку підказує їй певні комбінації: рис символізує цифру 9, а яйця — 0, і їх всього вісім. Натхнена цими символами жінка придбала лотерейні білети з цифрами, які побачила уві сні, і зірвала джекпот. Її виграш становив 12 мільйонів бат (понад 350 тисяч доларів).

Самані планує витратити частину свого виграшу на будівництво храму, подарувати дітям частину грошей, сплатити за навчання своїх п'ятьох онуків і також погасити свої борги.

Видання зазначає, що раніше жінка не вірила у пророчі сни, проте тепер вона стверджує, що обов'язково прислухатиметься і звертатиме увагу на підказки від Всесвіту.

Раніше Фокус писав, що жінка виграла $1 млн, використовуючи числа, які їй наснилися. Дівчина ще не знає, як вона та її сім'я витратять отримані гроші, але впевнена, що вони точно зроблять їхнє життя простіше.

Також повідомлялося, що у США чоловік виграв довічний приз у лотереї. Флойд Ворстлер отримав джекпот у Lucky For Life через 9 місяців після розіграшу після того, як двічі забув про свій виграшний квиток.