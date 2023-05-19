Молив про допомогу: турист на "кілька днів" загубився у каналізації "Міста гріхів" (фото)

Джонатан Іоане Ваймаона не міг вибратися з дірки, в яку провалився. Він блукав каналізації у пошуках допомоги, але ніхто поблизу не чув його відчайдушних благань.

У Таїланді американський турист, на ім'я Джонатан Іоан Ваймаона розповів про те, як провалився в люк глибиною 3 метри й був змушений блукати по брудній каналізації. Про це пише Daily Star.

36-річний чоловік розповів, що 12 травня він повертався у свій готельний номер у Паттайї, яке називають "Місто гріхів", коли провалився у відкритий люк.

Нещасний мандрівник швидко опинився у пастці підземної каналізації й заблукав, за його словами, "начебто на кілька днів".

Лише за чотири години Джонатана нарешті врятували після того, як перехожий почув його крики про допомогу. Але він знову знайшов надію, коли нарешті почув голоси, що долинали зі зливової каналізації, і побачив світло, що ллється зверху.

Чоловік не постраждав, але був явно виснажений і розпатланий Фото: Viral Press

Його заклики про допомогу почули співробітник служби безпеки Чалі Бунсрі.

"Я прямував до магазину за напоями, коли раптом почув крик іноземця. Я озирнувся, але нікого не побачив. Але коли я глянув на тротуар, то побачив чоловіка, який виглядав на мене зі стоку", — розповів мешканець Таїланду.

На місце події швидко прибули рятувальники, котрі успішно врятували Джонатана. Турист виліз в одних шортах і весь у густому мулі. Зважаючи на все, він не постраждав, але був явно виснажений і розпатланий, коли пив із пляшки з водою, яку йому дали рятувальники.

Видання зазначає, що Джонатана швидко промили зі шланга і дали ще попити, після чого поліція допитала його про те, що сталося.

"Я був перед готелем, а потім я просто піднявся і не знаю, де я перебуваю. Я просто впав у яму і не знав, куди йти. Я виліз на іншому кінці. Я не знаю, куди я йшов. Таке відчуття, що я пробув там кілька днів. Я не пам'ятаю, що відбувалося", — сказав турист.

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