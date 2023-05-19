"Пора створювати свою власну": чоловік відвідав усі 193 країни світу (відео)

Ремблін Ренді досяг своєї десятирічної мети відвідати всі країни світу, здійснивши тур Туркменістаном. Тепер чоловік замислюється над створенням своєї власної держави.

Житель Сан-Дієго, штат Каліфорнія (США), Ренді Вільямс, він же Ремблін Ренді, відвідав усі 193 країни світу. Про це пише UPI.

Минулого тижня чоловік приземлився у Туркменістані. Він довго відкладав подорож, адже ця країна була закрита для відвідування протягом чотирьох років.

"Туркменістан — одна із найзагадковіших країн на планеті, і вона одна із найзакритіших для відвідування. Тому відвідати його можна лише через затверджену туристичну компанію", — сказав Вільямс.

Ця поїздка дозволила Вільямсу, діджею місцевого радіо, відомому як "R Dub!", поставити 193 відмітку на своїй карті, завершивши проєкт, який він почав десятиліттям раніше.

Минулого тижня чоловік приземлився у Туркменістані Фото: climate

Туркменістан був не єдиним пунктом призначення, де виникли тривалі затримки. За словами Вільямса, під час відвідування Сирії минулого місяця йому сказали, що він лише другий турист, якому дозволили в'їзд до країни з початку пандемії COVID-19.

На сьогодні Вільямс відвідав усі 193 країни, за якими спостерігає ООН, а також Ватикан та Палестину. Чоловік побував на спірних територіях, таких як Косово, Західна Сахара та Тайвань.

Видання зазначає, що Вільямс працює над своїм наступним проєктом.

"Коли закінчуються країни, настав час створювати свою власну. Я представляю вам Народну Республіку Слоуджамістан. Моя власна країна. Я купив 11 акрів землі біля моря і назвав їх Слоуджамістан. Це моя країна; я — Солтон", — сказав він.

Раніше Фокус писав, що британець відвідав сім чудес світу менш ніж за тиждень. Під час своєї подорожі Джеймі Макдональд відвідав чотири континенти, приземлився у дев'яти країнах, здійснив 13 перельотів, проїхав на шістнадцяти таксі, дев'яти автобусах та чотирьох поїздах, а також подолав відстань близько 36 783 км.

Також повідомлялося, що морпіх встановив незвичайний світовий рекорд на марафоні. Капрал Сем Хаммонд майже на годину перевершив минулий найкращий результат із найшвидшого подолання дистанції з побутовою технікою. Чоловік пробіг трохи більше ніж 42 кілометрів за чотири години та 52 хвилини з холодильником на плечах.