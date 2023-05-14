З холодильником на плечах: морпіх встановив незвичайний світовий рекорд на марафоні (відео)

Капрал Сем Хаммонд майже на годину перевершив минулий найкращий результат із найшвидшого подолання дистанції з побутовою технікою. Чоловік пробіг трохи більше ніж 42 кілометрів за чотири години та 52 хвилини.

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У Великій Британії 30-річний Сем Хаммонд, королівський морський піхотинець, що пробіг Лондонський марафон з холодильником на плечах, встановив світовий рекорд. Про це пише BBC News.

Британець подолав маршрут довжиною 26,2 милі (трохи більше ніж 42 км) з приладом побутової техніки "Fridget Jones" на спині за чотири години та 52 хвилини.

Морський піхотинець із Корнуолла збирав гроші для благодійної організації збройних сил SSAFA. За словами представників Королівського військово-морського флоту, він побив попередній світовий рекорд на 57 хвилин. Тепер рекорд буде перевірено у Книзі рекордів Гіннеса.

Раніше Хаммонд взяв участь у напівмарафоні в англійському Брайтоні Фото: Cornwall Live

"Час 4:52:10, я на 57 хвилин раніше прибіг до фінішу! Співробітники Книги Гіннеса визнали це сьогодні", — написав Хаммонд у соціальних мережах.

Атлет зізнався, що під час марафону його мучила жахлива судома. Спочатку він намагався бігти, а потім таки перейшов на прискорену ходьбу.

Видання зазначає, що раніше Хаммонд взяв участь у напівмарафоні в Брайтоні. Тоді він прийшов до фінішу за дві години, чотири хвилини та 13 секунд. Це також виявилося швидше за попередній рекорд.

"Я хотів зробити щось велике, безглузде та помітне, саме з цієї причини я подумав про холодильник", — розповів британець чомусь вибрав саме цей предмет побутової техніки.

Раніше Фокус писав, що чоловік створив найбільший у світі портрет Пабло Пікассо. Даріо Гамбарін використав поле площею 82 тисячі квадратних метрів як полотно. Раніше чоловік створив портрети інших відомих особистостей, таких як Джо Байден, Дональд Трамп та Барак Обама.

Також повідомлялося, що американка Саманта Рамсделл стверджує, що у неї найбільший у світі рот. Жінка каже, що в її рот поміщається сендвіч Subway, 22 зефірини та ціле яблуко. Її ім'я та прізвище вперше потрапили до Книги рекордів Гіннеса у липні 2021 року.