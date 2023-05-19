В Оклахомі рибалка упіймав величезну "рибу-прибульця" вагою з 14-річного підлітка (фото)

Виловлений товстолобик важив понад 53 кг. За словами експертів, цей рекордний улов допоміг запобігти екологічній "катастрофі". Дехто називає її найбільшою річковою рибою у світі за всю історію, проте IGFA не зарахувала рекорд і виступила з роз'ясненням.

Брайан Бейкер рибалив на Великому озері Чероки в американському штаті Оклахома, коли на гачок потрапив строкатий товстолобик рекордної ваги — можливо, це найбільша річкова риба у світі за всю історію. Експерти стверджують, що улов допоміг запобігти екологічній "катастрофі", оскільки це інвазивний чужорідний вид для місцевої екосистеми, а всередині, можливо, найбільшої прісноводної риби на планеті, було близько 11 мільйонів ікринок. Про це повідомляє The Mirror.

Присутність риби у місцевій водоймі погрожувала зруйнувати харчовий ланцюжок.

"Одразу зрозумів, що це зовсім не те, що я колись виловлював", — сказав Бейкер, додавши, що це найбільший його улов за всі роки.

За його словами, витягнути таку рибу — все одно, що прив'язати волосінь до чотириколісного квадроцикла і намагатися зупинити його.

З'ясувалося, що риба важить більше 53 кг, приблизно таку вага може мати середньостатистичний 14-річний тінейджер.

Це більше за встановлений рекорд найбільшої риби на планеті. Міжнародна асоціація рибалок-спортсменів (IGFA) у 2005 році зафіксувала улов прісноводної риби вагою трохи більше 40 кг, яка і вважається найбільшою прісноводною рибою.

За словами автора такого рекорду, який керує компанією рибальських гідів Spoonbill Wreckers, йому знадобилися героїчні зусилля, щоб витягнути такого "бегемота".

Можливо, найбільша риба у світі яку зловили

Він використовував плетену волосінь, випробувану тиском 45 кг, але при цьому доводилося супроводжувати рибу на своєму човні, щоб волосінь не обірвався.

50-річний Бейкер розповів, що епічна битва тривала близько семи хвилин. Він намагався виснажити рибу, потім підвів до поверхні води, де вже зміг затягнути її в човен.

"Коли вона з'явилася на поверхні води, я не міг повірити очам", — розповів рибалка.

Коли ж він затяг рибу в човен, відчув полегшення, впав навколішки і дякував Богові.

"Я не міг повірити, що мені це вдалося, я був приголомшений і просто спустошений", — пояснив він.

Рибак також сказав, що це чужорідний вид, який завезли зі східної Азії. Він також пояснив, що щодня отримує по десять повідомлень подяки за те, що йому вдалося витягнути цього монстра з водойми, оскільки його присутність ставила під загрозу все місцеве рибальство.

Найбільша риба у світі: рекорд скасували

Бейкер — житель міста Майамі (штат Оклахома) — зберіг філе цієї риби і підсмажив його як частування. Однак IGFA не зарахує його улов, оскільки рибу спіймали не на звичайний гачок.

Куінтон Фелпс, професор іхтіології в Університеті Міссурі, сказав, що це була найбільша прісноводна риба, яку він колись зустрічав.

"З огляду на всі дослідження, які я провів, принаймні щодо лову риби на гачок і за допомогою волосіні, це світовий рекорд у тому, що стосується строкатих товстолобиків", — зазначив дослідник.

За його словами, він бачив десятки тисяч прісноводних риб, і це найбільша риба у світі, яку спіймали. Він оцінює вік риби приблизно в 40 років, тобто це ще одна з найстаріших риб у світі.

Нагадаємо, що цього місяця тигрова акула атакувала рибалку на човні біля узбережжя Гаваїв. Після зіткнення з акулою чоловік не отримав жодних травм, але на його каяку залишилися сліди від зубів хижака.

Також повідомлялося про те, що в Австралії крокодил з'їв людину : останки зниклого рибалки були знайдені в череві великої рептилії.