У Грузії депутати побилися через поновлення авіасполучення з РФ (відео)

Опозиціонер Георгій Вашадзе з трибуни заявив, що Грузія не вірить "русскому міру" та не хоче зближення з РФ. Через це депутат від провладної партії Іраклій Берая спочатку образив колегу, а потім накинувся на нього із кулаками.

Відновлення авіасполучення з Російською Федерацією спричинило бійку між депутатами в парламенті Грузії в п'ятницю, 19 травня. Відповідне відео опублікував телеканал TV Pirveli.

Депутат опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгій Вашадзе під час свого виступу в парламенті розкритикував рішення влади про поновлення авіасполучення з Росією.

У своєму виступі депутат сказав, що Грузія не вірить у "русскій мір" і хоче йти до економічного процвітання та безпеки разом із країнами Євросоюзу та НАТО.

"Ні російським рейсам, ні Росії в Грузії, вперед до Європи, вперед до НАТО", — сказав Вашадзе

Позиція Вашадзе викликала обурення серед провладної більшості. Так, депутат партії "Сили народу" Іраклій Берая спочатку образив опозиціонера, а потім, дочекавшись поки Вашадзе покине трибуну, накинувся на нього з кулаками. Депутатів розділяла система голосування. Тому вони спочатку намагалися дістати один одного, перегнувшись за її краї, а потім перемістилися в прохід між робочими місцями.

У бійку втрутилися інші парламентарі. Вони намагалися розтягнути в різні боки Вашадзе та Берая. На цьому моменті телеканал обірвав свій відеозапис.

Нагадаємо, 19 травня у Тбілісі спалахнули протести через те, що країна відновила авіасполучення з Росією. Людей обурило, що пасажирський літак, що належить авіакомпанії "Азімут", успішно приземлився в аеропорту Тбілісі. Попередньо компанія отримала дозвіл на відновлення польотів між Росією та Грузією.

Раніше ще у 2019 році пряме авіасполучення між Росією і Грузією було припинено після скандалу, названого "ніч Гаврилова" і початку протестів проти зближення з Росією в Тбілісі.