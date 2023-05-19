Допоможе чесно ділити роботу по дому: в Іспанії запустять новий додаток

Опитування говорять, що жінки витрачають набагато більше часу на роботу по дому, ніж чоловіки. Уряд Іспанії вирішив це змінити.

Міністерство з питань рівності Іспанії заявляє, що запустить додаток, який відстежуватиме розподіл обов'язків між членами сім'ї. Ініціатива націлена на покращення гендерної рівності, пише CNN.

Анджела Родрігес, заступник голови іспанського міністерства з питань рівності, оголосила про плани на засіданні Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у Женеві.

"Опитування говорять нам, що жінки витрачають набагато більше часу на роботу вдома, ніж чоловіки", — сказала Родрігес, додавши, що програма дозволить кожному члену сім'ї фіксувати час, який вони витрачають на роботу по дому.

Згідно з опитуванням Національного статистичного інституту Іспанії, опублікованому в грудні, 45,9% респондентів-жінок заявили, що вони виконують більшу частину домашньої роботи, порівняно з 14,9% чоловіків.

Родрігес наголосила, що всілякі завдання слід вважати домашніми справами.

"Наприклад, миття посуду — це очевидне завдання для застосунку, але перед цим хтось має купити продукти, спланувати, що потрібно з'їсти в цей конкретний день, а потім приготувати їжу", — сказала вона.

"Всі ці завдання, це розумове навантаження майже завжди лягають на жінок, так кажуть опитування", — зазначила Родрігес.

Додаток, який, ймовірно, буде доступний до літа, принесе користь не тільки парам, а й домогосподарствам, що складаються з батьків та дітей чи сусідів по дому, додала вона.

Родрігес також прокоментувала плани у Twitter.

"Всіх тих, кого ображає додаток для домашніх справ, насправді ображає можливість того, що їм доведеться почати вносити свій внесок у домашні справи", — написала вона.

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