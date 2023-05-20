"Погрожував казкою" у Німеччині засудили психіатра, який процитував братів Грімм

Німецький суд визнав лікаря винним у тому, що він загрожував смертю колезі під час суперечки, надіславши електронною поштою уривок з казки "Дівчинка-гуска", де персонаж був засуджений до страшної страти.

У п'ятницю, 19 травня, Державний суд Франкфурта відхилив апеляцію та залишив у силі вердикт, винесений судовому психіатру за те, що він використав у листуванні зі співробітником асоціації лікарів цитату з казки. Про це пише AP News.

Повідомляється, що в грудні 2021 року підсудний відправив колезі електронного листа з уривком з казки братів Грімм "Дівчинка-гуска" в рамках спору через правила використання постачальника послуг для відеоконсультацій з клієнтами.

У цитаті йшлося про служницю, яка вдавала наречену принца. Героїня казки сказала королеві, що людина, яка обдурила господарів, заслуговує на те, щоб з нього зняли одяг, засунули в бочку, утикану цвяхами, яку б тягли коні доти, поки ошуканець не помре. Наприкінці монарх сказав, що дівчина сама винесла собі вирок.

"У вашій трагедії я щось на зразок "старого короля", — написав психіатр.

В результаті суд визнав лікаря винним у тому, що він "навмисне погрожував працівникові смертю, образно кажучи, казкою". Йому винесли офіційне попередження та залишивши за собою право накласти штраф.

Цього року психіатр подав апеляцію, проте її було відхилено судом.

Нагадаємо, що 19 травня стало відомо про звільнення німецького хірурга, який попросив прибиральницю допомогти в ампутації пальця ноги. Інцидент в університетській лікарні Майнца, який стався у 2020 році, не призвів до будь-яких ускладнень у пацієнта, але лікар після цього втратив роботу.

Ми також писали 17 квітня про те, що в США батько маленької дитини став свідком того, як медсестра грубо кинула його сина в ліжечко обличчям вниз. Хлопчику було лише два дні. 29-річна Аманда Берк була звинувачена в тому, що наразила дитину на небезпеку і її заарештували.