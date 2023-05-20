Люди хочуть, щоб їм дали спокій: у Австрії туристичне містечко вирішило боротися з туристами

У містечку мешкає всього 800 людей, а от туристів сюди щороку заради красивих селфі приїздить мільйон. Жителі вже втомилися від надмірної уваги гостей і просто хочуть, щоб їм дали спокій.

Жителі найпопулярнішого серед туристів містечка Гальштат в Австрії вирішили зменшити кількість туристів. Для цього вони вирішили позбавити їх красивих селфі. Про це повідомляє Express.

Так, влада міста разом із мешканцями вже давно намагається боротися з великим натовпом туристів, але дії не приносять бажаного результату, тож було ухвалене рішення заборонити робити селфі, заради яких і приїздить більшість туристів.

Задля цього у найбільш привабливому для знімань місці встановили високий паркан, який перегородив усю ту красу, а туристи змушені повертатися додому без красивих фото, що відбиває в них бажання їхати до Гальштату ще раз.

Мер містечка Александр Шойц пояснив такі заходи тим, що місцеві жителі просто хочуть, щоб їм далі спокій, адже потоки туристів просто нескінчені — жителів містечка 800, а наплив туристів щороку складає мільйон людей.

Проте вони здебільшого юрмляться в одному місці — де краєвид на міську церкву Гальштата. В результаті чого там просто неможливо пройти.

Поки що там встановили тимчасовий дерев'яний паркан, а остаточне рішення про його долю ухвалять після громадських обговорень.

Раніше влада вже пробувала зменшити наплив туристів до Гальштата, зменшивши ліміт туристичних автобусів, але цього виявилося замало.

Мер міста сказав, що він хотів би встановити банер, щоб нагадувати туристам, що в Гальштаті живуть люди.

Нагадаємо, що у Таїланді американський турист провалився в люк завглибшки 3 метри й був змушений блукати по брудній каналізації 3 дні, поки його не врятували.

Група з 26 туристів із різних країн насолоджувалась дайвінгом у Червоному морі біля єгипетського узбережжя. Однак човен несподівано перекинувся, і замість яскравих спогадів відпустка перетворилася на "жах".