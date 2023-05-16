26 людей вижили після аварії яхти в єгипетському "Бермудському трикутнику" (фото, відео)

53-річний турист із Ноттінгемшира зрозумів, що щось пішло не так, коли в ілюмінаторі каюти замість ідилічного горизонту побачив рибу, що плаває.

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Британський турист розповів про чудовий порятунок після того, як 40-метрова яхта перекинулася під час "відпустки мрії" в районі, який називають єгипетським Бермудським трикутником. Про це повідомляє The Mirror.

У квітні група з 26 туристів із різних країн, серед них, зокрема, було 16 жителів Великобританії, насолоджувалась дайвінгом у Червоному морі біля єгипетського узбережжя. Однак човен несподівано перекинувся, і замість яскравих спогадів відпустка перетворилася на "кошмар", коли плавзасіб у понеділок, 24 квітня, несподівано перекинувся.

Мандрівники вижили завдяки своїй кмітливості та тому, що діяли спільно.

На опублікованих кадрах видно групу людей на борту човна, що нахилився. Чути вигуки та прокляття, а хтось стрибає у море в районі Хургади, недалеко від входу до Суецького каналу.

На ще одному відео сцена човна, що тоне, нагадує кадри з кінофільму "Титанік", туристи чіпляються за човен, а потім з'являються уламки судна, що плавають на хвилях.

Туристи, що врятувалися з яхти

На інших кадрах група туристів знаходиться на борту рятувального судна.

Девід Тейлор, 53-річний архітектор із Ноттінгемшира, зрозумів, що щось пішло не так, коли прокинувся і побачив, що в ілюмінаторі його каюти замість ідилічного горизонту плаває риба.

За словами свідків аварії корабля, спочатку море було спокійним, але несподівано борт Carlton Queen стала заливати вода.

Відео яхти, що тоне в Єгипті

Тейлор та його 21-річний син Крістіан опинилися під палубою, і їх вдалося врятувати лише завдяки героїчним зусиллям іншого пасажира. Той, у свою чергу, сам опинився у пастці.

Туристи, що врятувалися з яхти

Ми звали на допомогу і кричали, чули гуркіт над нами, ми пережили відчуття жаху від того, що відбувається. Коли зрозуміли, що не можемо скористатися сходами, і ніхто не прийде на допомогу, я втратив самовладання. Я відчував, що не зможу захистити свого сина і почав панікувати", — пояснив турист.

Туристи, що врятувалися з яхти

За даними журналістів, човен, який збудували 2002 року і спустили на воду у 2022-му після ремонту, почав кренитися на бік відразу ж після того, як пасажири піднялися на борт. За час подорожі все ставало лише гірше.

Туристи, що врятувалися з яхти

Власники човна Carlton Queen повідомили, що не коментуватимуть подію до завершення розслідування. Дії своєї команди матросів компанія назвала ефективними, оскільки вони запобігли загибелі людей.

Повідомляється, що спільно з єгипетською владою проводиться розгляд і встановлюються причини аварії корабля.

Нагадаємо, що 73 людини опинилися під водою біля берегів Сирії, де затонув човен із ліванськими мігрантами.

Також повідомлялося, що вчені провели дослідження найглибоководнішої аварії в історії. Есмінець USS Johnston затонув під час морського бою з японським флотом у 1944 році, тоді під час бою загинула половина всього екіпажу.