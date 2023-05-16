26 человек выжили после крушения яхты в египетским "Бермудским треугольнике" (фото, видео)
53-летний турист из Ноттингемшира понял, что что-то пошло не так, когда в иллюминаторе каюты вместо идиллического горизонта увидел плавающую рыбу.
Британский турист рассказал о чудесном спасении после того, как 40-метровая яхта перевернулась во время "отпуска мечты" в районе, который называют египетским Бермудским треугольником. Об этом сообщает The Mirror.
В апреле группа из 26 туристов из разных стран, среди них, в частности, было 16 жителей Великобритании, наслаждалась дайвингом в Красном море у египетского побережья. Однако лодка неожиданно перевернулась, и вместо ярких воспоминаний отпуск превратился в "кошмар", когда плавсредство в понедельник, 24 апреля, неожиданно перевернулось.
Путешественники выжили благодаря своей сообразительности и тому, что действовали сообща.
На опубликованных кадрах видно группу людей на борту наклонившейся тонущей лодки. Слышны выкрики и проклятия, а кто-то прыгает в море в районе Хургады, недалеко от входа в Суэцкий канал.
На еще одном видео сцена тонущей лодки напоминает кадры из кинофильма "Титаник", туристы цепляются за лодку, а затем появляются плавающие на волнах обломки судна.
На других кадрах группа туристов уж находится на борту спасательного судна.
Дэвид Тейлор, 53-летний архитектор из Ноттингемшира, понял, что что-то пошло не так, когда проснулся и увидел, что в иллюминаторе его каюты вместо идиллического горизонта плавает рыба.
По словам свидетелей кораблекрушения, поначалу море было спокойным, но неожиданно борт Carlton Queen стала заливать вода.
Тейлор и его 21-летний сын Кристиан оказались под палубой, и их удалось спасти только благодаря героическим усилиям другого пассажира. Тот, в свою очередь, сам оказался в ловушке.
"Мы звали на помощь и кричали, слышали грохот над нами, мы пережили ощущение ужаса от происходящего. Когда поняли, что не можем воспользоваться лестницей, и никто не придет на помощь, я потерял самообладание. Я чувствовал, что не смогу защитить своего сына и начал паниковать", — пояснил турист.
По данным журналистов, лодка, которую построили в 2002 году и спустили на воду в 2022-м после ремонта, начала крениться на бок сразу же после того, как пассажиры поднялись на борт. За время путешествия все становилось только хуже.
Владельцы лодки Carlton Queen сообщили, что не будут комментировать произошедшее до завершения расследования. Действия своей команды матросов компания назвала эффективными, поскольку они предотвратили гибель людей.
Сообщается, что совместно с египетскими властями проводится разбирательство и устанавливаются причины кораблекрушения.
Напомним, что 73 человека оказались под водой у берегов Сирии, где затонула лодка с ливанскими мигрантами.
Также сообщалось, что ученые провели исследование самого глубоководного кораблекрушение в истории. Эсминец USS Johnston затонул во время морского боя с японским флотом в 1944 году, тогда во время боя погибла половина всего экипажа.