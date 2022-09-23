73 человека под водой: у берегов Сирии затонула лодка с мигрантами из Ливана (видео)

Это самое крупное кораблекрушение по числу жертв за последние годы. По данным ООН, в течение последних трех лет число беженцев из Ливана в Европу значительно увеличилось и составило около 1500 человек.

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По меньшей мере 73 человека утонули после того, как лодка с мигрантами из Ливана затонула у побережья Сирии. Это самое смертоносное кораблекрушение за последние годы, в котором погибают беженцы из Ближнего Востока, сообщает британская The Guardian.

Издание цитирует министра транспорта Ливана Али Хами, который сообщил, что на борту небольшой лодки, которая затонула у сирийского города Тартус, находилось около 100 человек. В то же время сирийская сторона заявляет, что на лодке было 150 пассажиров — о судьбе некоторых пока ничего не известно. Однако государственное телевидение Сирии сообщило, что в результате крушения лодки погибли 73 человека, а 20 пассажирам удалось спасти.

Журналисты пишут, что с 2019 года Ливан стал стартовой площадкой для нелегальной миграции. Многие ливанские мигранты присоединились к сирийским и палестинским беженцам после финансового кризиса в стране 2019 года. За последний год число мигрантов, использующих берега Ливана для опасного перехода в Европу на переполненных лодках, значительно увеличилось.

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Последняя подобная крупная трагедия произошла в апреле этого года, когда десятки мигрантов погибли в результате крушения переполненной лодки, преследуемой ливанскими военно-морскими силами у побережья Триполи. Обстоятельства происшествия были не совсем ясны а в стране начались возмущения. Выжившие свидетели утверждали, что судно военно-морского флота протаранило лодку, но но официальные лица заявили, что контрабандисты предприняли безрассудные маневры побега. Многие тела так и не были найдены.

В ООН сообщили, что за последние три года около 1500 мигрантов из Ливана пытались нелегально по морю добраться до берегов Европы.

Ранее сообщалось, что в Украине 44% граждан остались без работы, а каждый четвертый рискует попасть в трудовое рабство. По данным Международной организации по миграции в Украине, каждый четвертый украинец готов ради работы нелегально пересечь границу, не оформлять официальных документов при трудоустройстве и отдать свой паспорт работодателю.

Чтобы убедить иммиграционную службу дать им проход к границе США и Мексики выходцы из Центральной и Южной Америки зашили себе рты иглами и медицинской нитью. Люди себя калечат в знак протеста, поскольку процесс оформления документов затянулся на месяцы.