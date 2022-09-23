73 людини під водою: біля берегів Сирії затонув човен із мігрантами з Лівану (відео)

Це найбільша аварія корабля за кількістю жертв за останні роки. За даними ООН, протягом останніх трьох років кількість біженців із Лівану в Європу значно збільшилася та склала близько 1500 осіб.

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Щонайменше 73 людини потонули після того, як човен із мігрантами з Лівану затонув біля узбережжя Сирії. Це найсмертоносніша аварія за останні роки, у якій загинули біженці з Близького Сходу, повідомляє британська The Guardian.

Видання цитує міністра транспорту Лівану Алі Хамі, який повідомив, що на борту невеликого човна, який затонув біля сирійського міста Тартус, було близько 100 осіб. Водночас сирійська сторона заявляє, що на човні було 150 пасажирів — про долю деяких поки що нічого не відомо. Однак державне телебачення Сирії повідомило, що в результаті краху човна загинули 73 особи, а 20 пасажирам вдалося врятуватися.

Журналісти пишуть, що з 2019 року Ліван став стартовим майданчиком для нелегальної міграції. Багато ліванських мігрантів приєдналися до сирійських і палестинських біженців після фінансової кризи в країні 2019 року. За останній рік кількість мігрантів, які використовують береги Лівану для небезпечного переходу в Європу на переповнених човнах, значно побільшала.

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Остання подібна велика трагедія сталася у квітні цього року, коли десятки мігрантів загинули внаслідок краху переповненого човна, який переслідували ліванські військово-морські сили біля узбережжя Триполі. Обставини події були незрозумілі, а в країні почалися обурення. Свідки, які вижили, стверджували, що судно військово-морського флоту протаранило човен, але офіційні особи заявили, що контрабандисти зробили безрозсудні маневри втечі. Багато тіл так і не знайшли.

В ООН повідомили, що за останні три роки близько 1500 мігрантів із Лівану намагалися нелегально морем дістатися берегів Європи.

Раніше повідомлялося, що в Україні 44% громадян залишилися без роботи, а кожен четвертий ризикує потрапити в трудове рабство. За даними Міжнародної організації з міграції в Україні, кожен четвертий українець готовий заради роботи нелегально перетнути кордон, не оформлювати офіційні документи під час працевлаштування та віддати свій паспорт роботодавцю.

Щоб переконати імміграційну службу дати їм прохід до кордону США та Мексики, вихідці з Центральної та Південної Америки зашили собі роти голками та медичною ниткою. Люди калічать себе на знак протесту, оскільки процес оформлення документів затягнувся на місяці.