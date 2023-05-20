Опозиційний мітинг біля готелю "Кварелі Тбі": дочка Лаврова прилетіла на весілля до Грузії

Грузинські опозиційні ЗМІ повідомляють про приліт Катерини Лаврової (Винокурової) до Кахетії для святкування весілля. З раннього ранку громадські активісти збирають мітинг поруч із готелем, у якому вона зупинилася.

Співробітники правоохоронних органів у значній кількості зібралися біля готелю "Кварелі Тбі" в Кахетії, де має відбутися мітинг. Протестувальники, включно з представниками опозиційних партій, громадськими активістами з Кахетії та Тбілісі, поступово збираються на місці проведення акції, повідомляє Радіо Свобода Грузія.

Зокрема, Ніка Мелія, член Національного руху, перебуває тут з раннього ранку. Він виступив перед пресою і заявив, що керівництво готелю підтвердило присутність у ньому російських гостей, зокрема дочки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Він висловив занепокоєння з приводу можливого впливу Росії на уряд, заявивши: "У країні немає грузинського уряду, у країні є російський уряд".

Ніка Мелія, член Національного руху заявив, що знаходиться тут з ранку

Під час заходу, що передував зборам, члена міської ради Тбілісі Іраклія Едзгверадзе, який також представляє "Національний рух", заарештували біля готелю "Кварелі Тбі" рано вранці 20 травня. За словами соратника партії Дімітрія Бідзінашвілі, Едзгверадзе передали в поліцію Гурджаані, стверджуючи, що його затримання оформили в адміністративному порядку, попри відсутність явного порушення або опору.

У зв'язку із цим з'явилися повідомлення про те, що Катерина Лаврова, дочка міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, планувала весілля у готелі "Кварелі Тбі". Однак адміністрація готелю, зокрема керуівничка Мая Патарава, спростувала ці заяви. Патарава пояснила, що наразі в готелі немає російських гостей і весілля не планується. Вона також пояснила, що те, що готель повністю заброньовано на два дні, включно з майбутніми вихідними, є звичайним явищем.

Катерина Лаврова, дочка міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, планувала весілля у готелі "Кварелі Тбі" Фото: Соцсети

Раніше Фокус писав про те, як хакери зламали компанію зятя Лаврова. Бізнесмен Олександр Винокуров потрапив під санкції ЄС як наближений до Володимира Путіна і спонсор російського уряду.