Не погуляла на весіллі: донька Лаврова втекла з Грузії після того, як їх закидали яйцями

Учасники акції протесту закидали яйцями мікроавтобуси з гостями, які почали приїздити до готелю, а також, не добираючи слів, відправляли росіян з Грузії слідом за російським кораблем і називали "окупантами".

Донька міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, яка збиралася погуляти на весіллі брата її чоловіка у Кахетії, залишила Грузію після протестів громадян. Весілля скасували, а гості роз'їхалися. Про це проінформувала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, передає Tbilisi Life.

"Щодо сьогоднішнього інциденту я отримала повідомлення від міністра внутрішніх справ, що сім'я, люди, які збиралися гуляти весілля, поїхали, і весілля сьогодні не відбудеться. Я хочу звернутися до влади, не можна так грати зі своїм народом", — сказала вона.

Родина Лаврова приїхала до Грузії, щоб відзначити "грандіозне весілля у Кахетії" брата російського підприємця Олександра Винокурова, який доводиться главі МЗС РФ зятем.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що свято планували провести в готельному комплексі Kvareli Lake Resort, який на 2 дні закрили для місцевих відвідувачів. До готелю зійшлися протестувальники з Кахетії та Тбілісі. Учасники акції протесту закидали яйцями мікроавтобуси з гостями, які почали приїздили до готелю, а також, не добираючи слів, відправляли росіян з Грузії слідом за російським кораблем і називали "окупантами". Кількох "метальників яєць" затримали правоохоронці.

Біля готелю перебував ексчлен партії "Єдиний національний рух" Ніка Мелія. Він розповів журналістам, що адміністрація готелю підтвердила йому, що в комплексі перебувають члени родини Лаврова, зокрема, його дочка.

Адміністрація готелю зокрема розмістила на сайті пост із запереченням, що у них перебуває донька Лаврова.

"Заявляємо, що прибуття доньки Лаврова в Kvareli Lake Resort не відповідає дійсності, у нас не зафіксовано і раніше не фіксувався подорожувальник із прізвищем Лавров", – сказано в пості.

Журналіст грузинського видання Mtavari Arkhi зателефонував у Kvareli Lake Resort, назвавшись курʼєром квіткового магазину, і сказав, що, мовляв, на ім'я Катерини Лаврової замовлений букет. Він спитав, чи на місці гостя. Представник готелю, як стверджує видання, підтвердив, що букет можна надіслати.

Нагадаємо, що правоохоронці зранку 20 травня у значній кількості зібралися біля готелю "Кварелі Тбі" в Кахетії, де має відбутися мітинг. Протестувальники, включно з представниками опозиційних партій, громадськими активістами з Кахетії та Тбілісі, поступово збираються на місці проведення акції

11 травня стало президент Росії Володимир Путін підписав указ про скасування візового режиму для громадян Грузії. Між країнами також відновлять авіаперевезення. Грузини вийшли на протести. Євросоюз закликав Грузію не пускати літаки РФ на свою територію.