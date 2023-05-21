П'яний водій посадив собаку за кермо, щоб уникнути покарання: поліція не повірила

За інформацією слідства, чоловік у штаті Колорадо перевищував швидкість під час керування автомобілем, але потім його помітила поліція. Не довго думаючи, він помінявся місцями з домашнім улюбленцем, але це йому не допомогло. Собаку відпустили з попередженням, а водія заарештували.

У Сполучених Штатах Америки п'яний водій помінявся місцями із собакою, щоб повісити на неї всю провину під час затримання. Про це повідомляє видання AP, посилаючись на дані поліції.

Стався інцидент у американському штаті Колорадо. Нетверезий водій під час керування транспортним засобом перевищував швидкість, що помітили місцеві правоохоронці.

Чоловіка почали переслідувати та закликали зупинитися. Підійшовши до транспортного засобу, поліцейський побачив, що п'яний чоловік сидить на пасажирському сидінні, а ось безпосередньо собака був уже за кермом. Водій помінявся місцями, аби уникнути арешту.

"Чоловік стверджував, що не був за кермом і чітко демонстрував ознаки сп'яніння", — йдеться у повідомленні.

Коли співробітник поліції попросив розповісти підозрюваного про кількість випитого алкоголю, п'яний чоловік почав тікати, але його спіймали. В результаті водія заарештували та звинуватили у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Про собаку, на яку водій намагався зіпхнути всю провину, подбав його знайомий.

"Собаці не пред'явлено жодних звинувачень, і його відпустили із попередженням", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 квітня жінка на мінівені в'їхала прямо в океан. Очевидці курйозного ДТП одразу ж кинулися на допомогу туристці. На щастя, жінку вдалося швидко витягти з автомобіля.

6 квітня у Львові п'яний водій пред'явив патрульним ковбасу замість прав водія. При цьому проходити тест на наявність алкоголю в організмі він відмовився.