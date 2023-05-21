"Мандрівник у часі": на 400-річній картині намальована модна річ із майбутнього (фото)

Портрет, виставлений у Національній галереї, спантеличив любителів мистецтва після того, як мама з дочкою помітили те, що на ньому зображено доказ мандрівки у часі. Картина була намальована у XVII столітті.

Портрет, виставлений у Національній галереї у Великій Британії, спантеличив любителів мистецтва після того, як 57-річна Фіона Фоскетт із дочкою помітили те, що на намальованому хлопчику одягнені кросівки Nike. Про це пише The Mirror.

Портрет, виставлений у Національній галереї, спантеличив любителів мистецтва після того, як мама з дочкою помітили те, що, зважаючи на все, є кросівками Nike.

На портреті хлопчика, написаному голландським майстром Фердинандом Болом у XVII столітті, зображено восьмирічного хлопчика, що стоїть на передньому плані й тримає кубок.

Підліток одягнений у чорну куртку та плащ, білу сорочку зі скуйовдженими рукавами, шкарпетки баклажанного кольору та чорні черевики. Усі предмети одягу відповідають епосі. Однак при найближчому розгляді виявляється, що на взутті хлопчика красується біла галочка, напрочуд схожа на знаменитий логотип Nike.

Портрет був написаний голландським майстром Фердинандом Болом у XVII столітті Фото: колаж Фокус

Той факт, що компанія Nike була заснована через сотні років після написання портрета, змусив деяких людей припустити, що цей витвір мистецтва є доказом існування подорожей у часі.

57-річна Фіона Фоскетт помітила незвичайну деталь під час відвідин лондонської галереї зі своєю 23-річною дочкою Холлі.

"Я сказала своїй дочці: "Почекай, на ньому що, кросівки Nike?". Судячи з віку, він, мабуть, взяв до рук першу їх пару. Чи він справді мандрівник у часі?", — розповіла британка The Sun.

57-річна Фіона Фоскетт помітила незвичайну деталь під час відвідин лондонської галереї Фото: The Sun

Представник Національної галереї повідомив, що вони раді, що ця картина так сподобалася відвідувачам.

"Вона знайшла відгук у людей, коли ми опублікували твіт із проханням перевірити, чи зможуть вони помітити більш "сучасну" деталь, придивившись до взуття восьмирічного хлопчика на портреті", — заявили в галереї.

Раніше Фокус писав, що в листі школярки 1969 були зроблені точні передбачення майбутнього. Чоловік Рози Бекертон, 67-річний Пітер, знайшов пророчого листа, коли ремонтував старі меблі для клієнта. У ньому дівчинка передбачила, яким, на її думку, буде світ у майбутньому.

Також повідомлялося, що жінка виявила у будинку таємну кімнату з "моторошними фотографіями". Дівчина виявила замурований вхід під час ремонтних робіт, сказавши, що нічого не знала про нього раніше. Будинок був збудований у 1893 році.