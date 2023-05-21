За вами стежать: шість місць у готелі, де можуть бути заховані приховані камери (відео)

Бортпровідниця Естер Стуррус досить часто зупиняється в готелях чи орендованих квартирах через свою професію. Тепер вона ділиться з шанувальниками навичками, які допоможуть почуватися безпечно в чужих будинках.

Під час подорожей люди постійно зупиняються або в готелях або винаймають спеціальні апартаменти, де планують провести спокійно час без зайвих очей. Однак це не завжди виходить зробити через несумлінних власників. Про це розповіла стюардеса Естер Стуррус у своєму TikTok.

Бортпровідниця з Нідерландів уже тривалий час працює та ділиться корисними навичками, якими користується сама. На цей раз вона розповіла про те, де і як можна знайти приховані камери в готелі або орендованій квартирі.

Дзеркало

Виявляється, така непомітна річ, яка є в кожному готелі або квартирі, може зберігати в собі сторонні речі. Достатньо лише доторкнутися до дзеркала пальцем. Якщо між пальцем і його відображенням є простір близько сантиметра, значить все безпечно і воно не надає вам "небезпеки".

Водночас якщо кінчик пальця та відображення збігаються, тоді це може означати, що в ньому є прихована камера. Естер розповідає, що потрібно вимкнути в кімнаті світло, увімкнути на смартфоні ліхтарик і піднести його до дзеркала. Там буде видно, чи справді в дзеркалі є прихована камера.

Пульт від телевізора

Сучасні технології дозволяють вбудовувати приховані камери в непримітні місця. Це може бути навіть пульт телевізора з інфрачервоним освітленням, яке дозволяє вести зйомки в темряві.

Його промені не видно людському оку, проте камера смартфона все бачить. Під час зйомки в темряві інфрачервоне світло відображатиметься на екрані як пульсуюча точка. Найкраще водночас використовувати саме фронтальну камеру.

Також слід уважно оглянути й інші місця в квартирі або в готелі, які викликають у вас підозри. Стюардеса назвала такі:

детектор вогню й диму;

телевізор;

штори;

душ.

Нагадаємо, 21 квітня повідомлялося, що сантехнік обікрав господиню будинку, поки "шукав" інструмент. Він не знав, що в будинку було встановлено приховані камери, завдяки яким і вдалося дізнатися про злочин.