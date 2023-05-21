Поверніть третину територій і $750 млрд: у Держдумі РФ нагадали Польщі про "борги"

На думку спікера парламенту В'ячеслава Володіна, СРСР витрачав мільярди на післявоєнне відновлення Польщі, а зараз країна "зобов'язана існуванням" РФ. Поляки "поступають з Москвою підло", переконаний він.

Польща нібито зрадила історичну пам'ять і винна Росії за те, що Радянський Союз звільнив її від фашистів. Про це написав у Telegram 21 травня речник Держдуми Росії В'ячеслав Володін.

Російський чиновник зазначив, що лише "завдяки РФ" третина території Польщі з районами, де знаходиться розвинена інфраструктура, підприємства та богаті ресурси, увійшли до її складу після Другої світової війни.

"Радянський народ, відриваючи від себе, витратив на відновлення та розвиток Польщі за сьогоднішніми оцінками понад 750 млрд доларів (збудовано понад 800 об'єктів промисловості, енергетики, транспорту)", — продовжив речник парламенту.

За логікою Володіна, витрачені мільярди треба повернути Росії. Польща існує як держава лише завдяки РФ, зазначив він.

Як повідомив спікер, поляки "поступають підло", тому що зносять пам'ятники радянському солдату-визволителю, закривають російські школи та "крадуть власність РФ".

"Польща має повернути придбані за підсумками Другої світової війни території та відшкодувати нашій країні кошти, витрачені на неї у військові та післявоєнні роки", — додав він.

Володін вважає за потрібне запровадити так звані санкції — заборонити проїзд польських фур по Росії. За його підрахунками, Варшава втратить від цього близько 8,5 млрд євро та постраждають близько 2 тисяч транспортних компаній, у штаті яких працюють понад 20 тисяч водіїв,

Це питання депутати розглянуть на раді Думи у понеділок, 22 травня, резюмував він.

Нагадаємо, що на Заході побачили ослаблення впливу Росії у Балтійському регіоні. Доказом є те, що Польща та Литва розмірковують над зміною назв Калінінградської області та Калінінграда.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 18 травня заявив про оперативне озброєння військ його країни через повномасштабну війну в Україні. Сучасну військову техніку поляки купують у Південній Кореї та США.