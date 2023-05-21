Не вижила в аварії 1942-го: 8-річна дівчинка стверджує, що пам'ятає своє минуле життя (відео)

Американка Ешлі розповіла, що її дитина вже у п'ятирічному віці почала стверджувати, що пережила реінкарнацію. Дочка думає, що жінка її нова мати.

У США жінка, на ім'я Ешлі поділилася в TikTok своїми спостереженнями про те, що її восьмирічна дочка говорить незвичайні речі, стверджуючи, що пам'ятає певні події зі свого попереднього життя. Про це пише Daily Star.

Жінка розповіла, що її дитина вже у п'ятирічному віці почала стверджувати, що пережила реінкарнацію. Тоді мати попросила дівчинку докладніше розповісти про це і зберегла її історії на своєму телефоні.

За словами дочки, вона вважає Ешлі своєю новою мамою, оскільки її справжня мати, ім'я якої вона точно не пам'ятає, пішла з цього світу давним-давно. Вона також стверджує, що її батька звали Семюель. Дівчинка розповіла, що вона, її сестра, брат та батьки подорожували разом автомобілем. Під час повороту ліворуч їхня машина зіткнулася з іншим автомобілем. Подія, за словами дівчинки, сталася 1942 року.

Через три роки, коли дитині виповнилося вісім років, Ешлі вирішила запитати дочку, чи пам'ятає вона своє попереднє життя. Дівчинка відповіла, що пам'ятає, але спогади стали "не яснішими". Жінка попросила її повторити історію про аварію та відкрила свої нотатки. Дивно, деталі, описані дівчинкою у п'ятирічному та восьмирічному віці, майже повністю збігалися.

"Так, я пам'ятаю дещо, все ще нечітко, але я пам'ятаю. Я померла в 1942 році в автокатастрофі. Ми повертали, і машина врізалася в мій бік, і я померла, і мама померла, але тато, брат і сестра вижили. Тоді не було ременів безпеки", — розповіла їй дівчинка.

Видання зазначає, що Ешлі була неймовірно здивована й тепер повністю вірить, що її дочка перевтілилася.

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