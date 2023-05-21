"Теракти готують": Кадиров заявив, що Україна та Захід хочуть вбити його

На думку глави Чечні, Росія сьогодні "воює проти зла" і щотижня відправляє на фронт 200 "добровольців". Рамзан Кадиров при цьому говорить про добрі стосунки з українцями.

Голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Захід та Україна нібито готували проти нього теракти. Про це він розповів 21 травня в ефірі телеканалу "Росія 24".

"Якщо тисячу разів мене вб'ють, все одно не переконають. Все одно ми виграємо. Якщо загинемо, ми виграємо! Якщо ми залишимося живі, то 100% виграємо", — заявив він.

Російська влада, за словами Кадирова, найщасливіші люди, оскільки саме зараз вони стали корисними своїй країні.

"Ми – громадяни Росії та маємо її захистити. Найголовніше завдання – виконати наказ верховного головнокомандувача", — зауважив чеченський лідер.

Далі Кадиров звинуватив Захід у бажанні розвалити Росію, Кавказ та Чечню ще з 1990-х років.

"Вони роблять все для того, щоб позбавитися мене. Є інформація, що європейські спецслужби через українські проти мене теракти готують", — повідомив голова Чечні.

За його словами, Росія сьогодні "воює проти зла" і щодня формуються нові полиці та батальйони загарбників.

"Це велике задоволення, щастя... Днями відправимо нові полки. Люди йдуть самі. Щотижня відправляємо по 200 людей добровольців з усієї Росії", — заявив голова Чечні.

Також він сказав, що у РФ нібито не проти народу України.

"З українським народом у нас добрі стосунки", — підсумував Кадиров.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов говорив про проблеми Кадирова з наркотиками. Глава військової розвідки впевнений, що він їх вживав як знеболювальне.

Кадиров на початку травня пропонував Євгену Пригожину замінити його бійців ПВК "Вагнер" у Бахмуті. Кадиров хотів послати до міста спецпідрозділи "Ахмат".