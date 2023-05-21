Не долетів додому: в Росії помер чоловік Діани Гурцкої (фото)

Заступник міністра науки та вищої освіти Петро Кучеренко помер, коли повертався з Куби. Борт із топчиновником екстрено приземлився в Мінеральних Водах, але медикам не вдалося його врятувати.

У Росії помер черговий топчиновник. 46-річному заступнику міністра науки та вищої освіти Росії Петру Кучеренку стало погано в літаку, коли він у складі делегації повертався з відрядження на Кубу. Про це пише російське видання "Комсомольська правда".

"Борт приземлився в місті Мінеральні Води, де лікарі намагалися надати допомогу, але врятувати Петра Олександровича не вдалося", — йдеться в повідомленні Міносвіти.

Як повідомили в МОЗ Ставропольського краю, медиків заздалегідь попередили, що на борту літака, що прибуває в Мінеральні Води, є пасажир, якому стало погано.

"Лікарі піднялися на борт одразу після приземлення та почали проводити реанімаційні заходи. Медики зробили все можливе, щоб врятувати пацієнта, але, на жаль, він помер", — повідомили в МОЗ. Російські ЗМІ пишуть, що Кучеренко мав серцевий напад.

До складу російської делегації, крім Кучеренка, входили віцепрем'єр Дмитро Чернишенко та заступник голови латиноамериканського департаменту МЗС Андрій Гуськов. Делегати в межах поїздки відвідали Гаванський університет. Чернишенко доручив організувати обмін студентів Росії та Куби.

Петро Кучеренко — доктор юридичних наук, професор, дійсний державний радник РФ 2 класу. Він був нагороджений медаллю ордена "За заслуги перед Батьківщиною ІІ ступеня".

2005 року Петро Кучеренко одружився з відомою російською співачкою Діаною Гурцкою. За два роки в пари народився син.

Весілля Діани Гурцкої та Петра Кучеренка Фото: РИА Новости

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Він вів авторську програму "Багіров проти" на пропагандистському "Радіо Sputnik". В ефірі 20 червня 2022 року він закликав завдавати ударів по центрах ухвалення рішень в Україні.